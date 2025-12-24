ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
楊千霈前夫爆欠薪！　砸500萬創業不到2年收攤…與員工翻臉

小開婚變事業崩／砸500萬創業不到2年收攤　楊千霈前夫爆欠薪與員工翻臉

▲洪家傑離婚楊千霈後，個人公司雖宣告收攤，但火速交了新女友。（圖／翻攝自經濟部產業發展署臉書）

圖文／鏡週刊

今年初，楊千霈證實已與身家上千萬的紡織小開洪家傑在去年辦妥離婚，8年婚姻告終。表面各自安好，私下卻暗流不斷，她離婚後緋聞頻傳；他則被爆火速牽起年輕網紅新歡，但個人事業急轉直下。洪家傑去年初砸500萬元成立的「矽爾先進」近期悄悄收攤，甚至一度傳出積欠資遣費，差點鬧上法院。

小開婚變事業崩／砸500萬創業不到2年收攤　楊千霈前夫爆欠薪與員工翻臉



▲洪家傑過去一直在父親創立的億馨針織擔任總經理，後來則自立門戶開公司。（圖／鏡週刊提供）

出身紡織世家的洪家傑，過去一直在父親創立的億馨針織公司擔任總經理，行事低調鮮少曝光。2024年1月，他選擇自立門戶，斥資500萬元成立「矽爾先進」，主打自研「無汗防潑布」技術，鎖定高端時尚市場，當時不僅對外宣稱要顛覆機能布料，更成功申請到台北市產業發展獎勵補助計畫，一度被視為紡織二代轉型的新指標。

小開婚變事業崩／砸500萬創業不到2年收攤　楊千霈前夫爆欠薪與員工翻臉

▲洪家傑去年斥資500萬元成立「矽爾先進」，主打自研「無汗防潑布」技術，鎖定高端時尚市場。（圖／翻攝自公司網）

沒想到風光不到兩年，有讀者向本刊爆料，矽爾先進今年下半年起資金周轉開始吃緊，更與合作成衣廠因付款問題鬧翻，9月起陸續裁員，資遣費卻談不攏，與員工的衝突一度升高。直到公司確定結束營運前，洪家傑才與員工協商成功，補齊薪資，驚險止血。

小開婚變事業崩／砸500萬創業不到2年收攤　楊千霈前夫爆欠薪與員工翻臉

▲今年6月，楊千霈（右二）和前夫洪家傑（左二）在女兒畢業典禮上重聚。（圖／翻攝自楊千霈IG）


小開婚變事業崩1／婚變後洪家傑情牽小10歲網紅　楊千霈曖昧對象「又是企業二代」
小開婚變事業崩2／交往19天就登記不敵現實　楊千霈告誡女兒：別學媽媽閃婚

