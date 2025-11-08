《星光》女星淚控遭小16歲國手家暴！「還出軌好友」心死：不可能和解

▲安歆澐婚變小16歲嫩尪。（圖／翻攝自Facebook／安歆澐）



記者翁子涵／台北報導

44歲女星安歆澐自《超級星光大道》出道，在2019年與小16歲龍舟國手莊英杰結婚，並育有一對兒女，時常上節目分享姐弟戀日常，不料近來卻傳出2人爆出婚變，且正在打離婚官司，安歆澐也親口證實嫩尪劈腿自己的人妻朋友，更出現情緒失控狀況，不僅曾拿菜刀砍冰箱，4月也動手把她勒暈，讓她傷透了心決心離婚：「這婚姻我不要了，也不可能和解。」

據《三立新聞網》報導，安歆澐透露莊英杰竟與人妻閨蜜不倫，還被她數度親手抓包，即便過去曾給予兩人多次機會，彼此也出來談判過還簽和解協議，「結果他們一直藕斷絲連違約，那就必須付出代價。」她表示夫妻倆在結婚後曾簽協議，只要有一方劈腿，房產就必須給對方，不過她現階段先對莊英杰提出約上百萬元的求償金額，尚未考慮提告人妻朋友侵害配偶權。

安歆澐過去就曾在節目上透露老公有時會出現失控行為，尤其在飲酒過後更容易發生，有一次是老公正在參與選手選拔，但老公當時並未入選，所以那段時間特別失志，沒想到老公就在喝酒後，因為對自己很自責，便從廚房拿了一把菜刀，直接往冰箱上亂砍，瞬間令安歆澐感到傻眼：「真的是覺得有點扯。」

據報導，安歆澐痛訴老公4月還在車上動手勒暈她，她也多次報警，花蓮當地人對於他倆婚變都知情，她語帶哽咽地表示，從未料到曾經親密無間的伴侶，竟會為了一個女人而要置她於死地，「我一路回想到我當初有多麼辛苦地維持這段婚姻，他其實也跟我懺悔過，但我覺得他需要好好去看心理醫生，因為一個正常人根本不可能會這樣對自己的妻子行兇。」

