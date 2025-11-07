樂天女神認了已分手！男友驚見「她寫真照被兄弟看光」氣炸：裸露不太好

記者潘慧中／綜合報導

壯壯（沈立心）是樂天桃猿啦啦隊團長，她日前上節目坦言，曾與一名商務人士低調交往。由於對方不玩社群，所以剛開始並不知道她的真實工作，「他也不知道原來我有拍過寫真集」，後來透過周遭朋友看到她的辣照，她PO照的尺度開始被對方管控。

▲▼壯壯當時的男友透過朋友才看到她的辣照。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



壯壯在《女王大人》透露，雙方認識初期完全沒有加好友，純粹頻繁見面，一起約出去玩，正式約會後，男友也有表明很喜歡她的個性和穿衣風格。

於是，壯壯開始主動詢問：「如果女生有時穿得比較火辣一點，你會介意嗎？女生穿比基尼、奔跑在沙灘上的照片可以嗎？」對此，男友都說應該能接受，但如果是「凹曲線」之類的照片，男友就不太能接受，「刻意裸露的照片，他覺得不太好。」

▲壯壯當時的男友原本不知道她拍過寫真集。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



就在壯壯慶幸雙方沒有加好友的時候，「紙包不住火啊」，男友的朋友們陸續加了她的好友就算了，還拿著她的寫真照說「你女朋友很辣耶」，結果男友「當天晚上就炸掉了」！

▲壯壯當時的男友得知真相後氣炸。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



男友開始跟壯壯對峙，並要她把社群網站上的裸露照片全部隱藏起來，後來她發任何照片前，「他都要過審」，就算是看起來很健康的照片，男友也都不同意曝光，「我比較不開心的是，我坦白之後，他因為別人而反悔，這是我不能接受的。」

▲▼壯壯昔日的寫真照都很辣！（圖／水靈文創提供）

