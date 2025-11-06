方郁婷為《大濛》剪短髮！羨慕9m88太美　柯煒林爆料她哭問：為何她這麼漂亮

記者蕭采薇／台北報導

2025金馬影展6日開幕，由獲得11項入圍肯定的《大濛》擔任開幕片，導演陳玉勳，監製葉如芬、李烈，率演員柯煒林、方郁婷、9ｍ88、曾敬驊一同出席開幕儀式。柯煒林、方郁婷雙雙入圍本屆金馬影帝和影后，還在上大學的方郁婷，透露入圍公布前一晚還做惡夢。

▲《大濛》擔任金馬影展開幕片，導演陳玉勳，監製葉如芬、李烈，率演員柯煒林、方郁婷、9ｍ88、曾敬驊一同出席開幕儀式。（圖／金馬執委會提供）

方郁婷在紐約讀大學，入圍公布當下是睡覺時間，由於當天還有考試，前一天晚上還在考慮「起床要不要看」，怕會影響心情。但前一晚竟做了沒有入圍的惡夢，讓她很傷心，一早就趕緊問媽媽，最後真的入圍。方郁婷在片中剪了一頭短髮，柯煒林現場爆料方郁婷在拍攝現場只要下戲就把帽T穿上，整個把頭髮蓋住。

▲《大濛》方郁婷二度入圍金馬影后。（圖／金馬執委會提供）

尤其時方郁婷看到9m88的華麗歌女造型後，還哭說：「為什麼她這麼漂亮？」而9m88則透露，要不是因為拍攝《大濛》時，舒淇剛好來探班，她也不會獲得後面參演舒淇執導電影《女孩》的機會。

▲《大濛》9ｍ88飾演歌女，片中造型華麗。（圖／金馬執委會提供）

《大濛》入圍金馬11項，陳玉勳說是老天爺的安排，他坦言本來滿緊張，笑說緊張到要躲去柬埔寨園區。但他也說，有點玄的是，感覺冥冥之中有力量在幫他完成這部電影，「不是電影之神，我覺得是受害者，在幫我完成這部作品。」

▲《大濛》導演陳玉勳，監製葉如芬、李烈。（圖／金馬執委會提供）