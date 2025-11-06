唐綺陽重拾「專業配音員」老本行！　獻聲失智紀錄片：很久沒用聲音演戲

記者蕭采薇／台北報導

日本NHK系列紀錄片《歡迎來到失智症的世界》，改編自日本作家筧裕介的漫畫《失智症世界的旅行指南》。本片以動畫搭配訪談的創新形式，從失智症患者的主觀視角出發，邀觀眾進入他們眼中的世界，重新理解失智者的日常與心境。節目特邀星座專家唐綺陽擔任動畫主角配音，原來她曾是專業配音員。

▲日本NHK系列紀錄片《歡迎來到失智症的世界》，唐綺陽特別為失智症紀錄片獻聲配音。（圖／公視提供）

唐綺陽自國立藝術學院戲劇學系畢業、曾任專業配音員的她，再次特別為失智症紀錄片獻聲。唐綺陽表示：「很久沒有用我的聲音來演戲了！動畫中的主角每天都經歷奇妙的事情，他看到、感覺到的世界跟我們平常認知的不太一樣。」她誠摯邀請觀眾與她聲演的主角一起踏上「失智症世界」的旅程。

《歡迎來到失智症的世界》顛覆以往從家屬或醫護人員角度敘事的慣例，讓失智症患者成為說故事的主角。片中主角每次旅行都會遇見一個特定症狀，例如在「無臉人村」裡無法看清朋友的臉，反映失智症患者辨識人臉的困境。與一般刻劃悲傷掙扎的失智症內容不同，本片聚焦於分享與失智症正面共存的秘訣。

▲日本NHK系列紀錄片《歡迎來到失智症的世界》，唐綺陽特別為失智症紀錄片獻聲配音。（圖／公視提供）

本集論壇以「失智之後，我們重新學習認識你」為題，由精神科醫師鄧惠文擔任主持，邀請5位公民來賓透過沉浸式情緒桌遊，探討失智症照護的複雜挑戰。

長照醫事人員小曾分享，曾遇過個案接受日照服務三個月後，突然指控兒子聯合外人「把她當犯人」，與過往溫和表現截然不同。她坦言，當時失智者突然出現的全新詞彙與不可預測性的行為讓她驚訝不已：「怎麼今天給我的劇本跟以前不一樣？」

與失智症父親同住的街頭藝人陳萱羚也表示，當父親說出平常沒說過的詞彙時會產生恐懼：「不知道什麼新狀況來了，又有一個新的情境要發生。」主持人鄧惠文聽後有感而發：「真正照顧失智症患者的人都有一種感受，就是今天又不知道冒出什麼怪。我本來那隻怪打得差不多了，不知道什麼時候又跳出一隻新的。」

居服員阿德的經歷讓全場動容，自19歲起照顧失智父親的他，曾在過年時包紅包卻反被誤指偷錢，甚至遭丟東西辱罵。他坦言那次打擊讓他一度萌生輕生念頭，在宗教和心理師協助下才逐漸好轉：「那時候的感受就是一種絕望，想著我幹嘛那麼累？」

▲主題論壇以「失智之後，我們重新學習認識你」為題，由精神科醫師鄧惠文（中）擔任主持。（圖／公視提供）

小曾依據自身照護經驗，對來賓分享的故事提出專業建議：「失智症患者就是他世界的導演，他今天想要寫什麼樣的劇本，我們就是他最好配合的演員。」她的轉移注意力技巧讓鄧惠文讚嘆：「妳這麼專業的訓練，是經過幾年才練成的？」小曾笑著說：「十五年！」鄧惠文更稱讚她是「很好的副導」。

鄧惠文接著點出照護現實的殘酷：「很多時候在陪伴失智家人的過程，你會發現有些願望要死心了，永遠不可得了。」陳萱羚則提出不同觀點，她不將失智當成疾病，而視為「老年轉換期」的一個階段，鼓勵大家用玩遊戲或挑戰關卡的心態，不要將疾病標籤化：「如果那只是一個階段，那我們是不是就能更輕鬆、更自在？」

▲由精神科醫師鄧惠文擔任主持，邀請5位公民來賓透過沉浸式情緒桌遊，探討失智症照護的複雜挑戰。（圖／公視提供）

節目最後，鄧惠文分享拍攝「認識失智症」衛教影片時的經歷，當時導演拋出的問題令她覺得十分僭越，但也讓她真情流露。她回憶被問：「如果有一天你確診失智，你希望對自己說什麼？」鄧惠文坦言這是很大的挑戰，透過本集討論，她希望帶給大眾一個重新看待與認識失智的角度，更呼籲社會提供更友善的環境：「我們希望這個世界都能夠有更多『我願意重新認識你』的心情。」

《公視主題之夜SHOW–歡迎來到失智症的世界》將於11月7日晚間十點在公視頻道首播，11月8日上午七點半重播，完整版電影與節目內容已上架「公視+」影音平台。更多公民論壇錄影資訊與節目詳情，請至「公視主題之夜SHOW」臉書粉絲專頁查詢