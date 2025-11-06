王傳一緊跟「粿王」時事：我會看她iPad　結婚8年夫妻生活曝光！

記者黃庠棻／台北報導

藝人王子（邱勝翊）被范姜彥豐指控跟粿粿發生婚外情，遭到對方求償1200萬，公司3日宣布全面停工，他4日晚間二度發出道歉聲明，強調「會跟粿粿共同誠實面對，並積極解決」。對此，同樣是男團出身，甚至是已婚多年的王傳一也分享了自己與太太愛情保鮮的秘訣。

▲王傳一、朱德剛出席《壹加一剛好比三小》相聲脫口秀售票記者會。（圖／記者林敬旻攝）

王傳一6日出席相聲脫口秀作品《壹加一剛好比三小》售票記者會，被問及近日鬧得沸沸揚揚的「粿王風波」，他坦言自己與老婆互相信任，也不會介意另一半與異性朋友聚會。

[廣告]請繼續往下閱讀...





▲王傳一、朱德剛出席《壹加一剛好比三小》相聲脫口秀售票記者會。（圖／記者林敬旻攝）

由於粿粿與王子一起到美國旅遊2週，成為與范姜彥豐婚變導火線。王傳一表示「太太的生活很單純，都是在家帶小孩」，他反而會鼓勵老婆每一、兩個月就去跟高爾夫球隊朋友聚個會，球隊男男女女都有，他也都認識成員，聚會活動很健康。

▲王傳一緊跟時事。（圖／翻攝自Facebook／王子 邱勝翊、Meigo粿粿）

私下夫妻倆會一起打高爾夫球，有時候球隊也會一起出國，王傳一則表示出國機會難得，小倆口就會一起去。若是太太表示想要自己去，王傳一笑說「那我會先去看她的iPad。」因范姜彥豐就是看了粿粿的iPad，發現妻子出軌證據，工作之餘他也緊跟時事。