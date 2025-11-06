王子偷吃「昔稱感情來電才行動」　2年前片段遭挖：我比較被動

記者王靖淳／綜合報導

藝人王子（邱勝翊）被爆出和粿粿大搞婚外情，為此他二度發出聲明向女方及范姜彥豐道歉，事件曝光後引發外界討論及關注。值得一提的是，王子2年前上節目談論自身感情觀的片段，如今也被網友挖出來討論。

▲王子自認比較被動。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

王子曾在2023年上節目《11點熱吵店》分享最想毀滅的黑歷史，當時他表示，自己平常比較謹慎，但在高二某天等校車時，竟將好友認錯人，並在看到對方正在看情書時，走過去把它抽過來，還當場朗誦情書的內容。沒想到，唸到一半，他才驚覺眼前這個人自己根本不認識，而對方更轉頭瞪他，讓他當場嚇壞，「趕快抱歉，然後跑走。」

▲粿粿遭指控婚內偷吃王子。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）

在聽完這段糗事後，主持人Melody立刻追問王子，是否曾有「拿情書跟女孩子告白過，然後被拒絕」的經驗。對此，王子坦言自己的個性比較被動，而且臉皮比較薄，雖然有寫過情書，但前提都必須是建立在，雙方已確認彼此有好感的時候才開始寫，並不會在不確定的關係中就衝動告白。如今爆出介入粿粿婚姻的風波，也讓節目片段受到網友討論。