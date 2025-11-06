張員瑛變身DJ女神「電音炸裂全網」　IVE首度解鎖全員SOLO曲公開

文／妞新聞

〈LOVE DIVE〉、〈After LIKE〉、〈I AM〉、〈HEYA〉、〈REBEL HEART〉…韓國四代女團代表之一「IVE」人氣無法擋，今年8月又憑藉第四張迷你專輯《IVE SECRET》中的主打歌〈XOXZ〉橫掃KPOP圈，上個週末更開啟他們出道以來第二次世界巡迴演唱會《SHOW WHAT I AM》，連續三天於首爾開唱，吸引全球粉絲朝聖！

IVE首度解鎖「全員SOLO」

6人6色舞台全網瘋傳

2021年出道的IVE，也在這次演唱會中刷新自我，首度曝光全員的未公開SOLO歌曲，包括安兪真的〈FORCE〉、Liz的〈UNREAL〉、秋天Gaeul的〈Odd〉、李瑞Leeseo的〈SUPER ICY〉以及張員瑛的〈8（Eight）〉，結合6位女神不同風格、魅力的個人舞台，馬上引爆全網轟動，大呼：「沒到現場太可惜～」

▲張員瑛。（圖／X@terriea040831wy、X@Daisy_Lnn）



其中，有「人間洋娃娃」、「真人迪士尼公主」封號的人氣成員張員瑛，在服裝上加入大紅色元素，結合強烈節奏以及緊湊舞步，讓個人曲〈8（Eight）〉尚未正式發行，就成功搶佔各大SNS平台、媒體版面，而她居然又帶來新驚喜…變身限定版「絕美音樂DJ？」

▲張員瑛變身DJ女神。（圖／X@August31_2018、X@yebi_wy）

可以看到在演唱會現場，張員瑛在巨大花朵造景中，有如花精靈一般現身，結果卻超反差戴上耳機開始「大玩電音」，隨著音樂擺動的模樣，似乎毫不生疏，「最美DJ」意外的技能再度引爆關注。另外，IVE的演唱會《SHOW WHAT I AM》雖然尚未公開台灣場，女孩們預定將在明年5月31日出演於高雄國家體育場（世運主場館）舉行的拼盤活動2025 KT POP。

