謝侑芯閨蜜飛大馬「太平間擲硬幣」收到回應了！現場照曝：不放過任何人

記者潘慧中／綜合報導

31歲「護理系女神」台灣網紅謝侑芯於馬來西亞猝逝，馬來西亞歌手黃明志因涉案被捕。對此，朋友且同樣是網紅的謝薇安火速飛去當地了解情況，並在太平間外投擲硬幣，試圖在冥冥中與友人進行最後一次互動。

▲謝薇安也有親自前往太平間。（圖／翻攝自Instagram／missingvivian）



謝薇安在Instagram限時動態透露，她目前仍在馬來西亞，5日在當地跑了很多地方，醫院、警局和太平間，「其實心情有點太沉重，沒有什麼用手機」，但因為怕粉絲擔心，她6日才浮出水面報平安。

▲▼謝薇安飛去馬來西亞。（圖／翻攝自Instagram／missingvivian）



不只這樣，謝薇安還疑似曝光了太平間的一隅照，黑白色調讓人無限悲傷。她在現場投擲了兩個硬幣後，有感而發地說：「謝謝祢有回應我…最後一程只能到這裡了。」

▲謝薇安投擲硬幣，試圖在冥冥中與謝侑芯進行最後一次互動。（圖／翻攝自Instagram／missingvivian）



謝薇安表示從台灣飛到馬來西亞後，這7天以來，「能給的、能做到的，已盡全力，剩下的就讓大馬司法單位更加詳細調查，不要委屈任何人，也不要放過任何人。」

▲謝侑芯於馬來西亞猝逝，黃明志因涉案被捕。（圖／翻攝自Instagram／irisirisss900、namewee）