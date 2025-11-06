ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
謝金晶跟風網路謠言「豬哥亮還活著」！　曝爸娶4老婆真實原因

記者孟育民／台北報導

浩子（謝炘昊）與Sandy吳姍儒聯手主持，評審長由「台語大師」許效舜領軍，搭配黃豪平加入評審團陣容，《Talk Talk秀台語》第二季本週五（11/7）邀請視網膜擔任節目評審。「秀場天王」豬哥亮過世8年多，許多觀眾都無法接受他離開的事實，參賽的謝金晶則說，豬哥亮現在忙於新的歌廳秀，一番話引發現場激烈討論。

▲▼ 謝金晶《Talk Talk秀台語2》洩爸爸最新「歌廳秀」。（圖／公視台語台提供）

▲ 謝金晶錄製《Talk Talk秀台語2》洩爸爸最新「歌廳秀」。（圖／公視台語台提供）

本週主題「家己的煩惱家己清」，歌手謝金晶提到已逝的爸爸豬哥亮，笑虧他一生都在研究數學，甚至因此出國深造20年；她也說豬哥亮有囤物的習慣，曾經一次性購入百雙皮鞋、百件內褲，「就連老婆也是一次就娶了四位！但是大家不要誤會，他會娶這麼多老婆，是因為生小孩太辛苦，他怕老婆太累了，這是我爸爸的用心良苦」，一番言論頗有遺傳到豬哥亮的主持風格。

[廣告]請繼續往下閱讀...

豬哥亮過世8年多，網路上常有「豬哥亮即將出來選總統」、「豬哥亮正在拍《大尾鱸鰻3》」等言論，謝金晶順著網路上的猜測，笑言豬哥亮的確還活著，「他正在準備《天堂歌廳秀》，主持人是豬哥亮、賀一航，主秀是高凌風，現在還缺特別來賓...」，接著點名詢問許效舜、浩子、Sandy、黃豪平是否有意願參加，讓四人嚇到結巴。

▲▼ 謝金晶《Talk Talk秀台語2》洩爸爸最新「歌廳秀」。（圖／公視台語台提供）

▲ 謝金晶跟著起鬨。（圖／公視台語台提供）

提到家中讓人煩惱的成員，Sandy忍不住抱怨爸爸吳宗憲總因為天馬行空的新創意、出乎意料的舉動讓大家招架不住。她提到，她國中三年都未向任何同學透露爸爸就是吳宗憲，直到吳宗憲無預警出現在畢業典禮上，「我上台時就看到我爸站在頒獎台上，說要頒發畢業證書給我，當時校長甚至還站在他的身後」，直呼很彆扭。浩子也說，有次帶兒子上學，同學們看到他時都興奮地問兒子「浩子是你爸爸嗎？」沒想到害羞的兒子居然當眾否認，說：「沒有！他是我叔叔」，讓他相當錯愕。

