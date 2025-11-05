呼叫音樂節兩日逾上萬樂迷、音浪嗨翻新北！田馥甄、魏如萱壓軸接力獻唱經典

圖、文／呼叫音樂節提供

《The Calling '25 呼叫音樂節》於11/2晚在新北大都會公園圓滿落幕。兩天由女神田馥甄領銜，共集結超過40組音樂人輪番獻聲，陪伴萬名樂迷從午後炙陽一路唱進夜色星河，音樂不只響徹大都會公園，更在每位樂迷心中留下難以抹滅的回憶。

從憂傷到希望再到浪漫本土氣息 庸俗救星、VH、百合花共鳴新搖滾篇章

[廣告]請繼續往下閱讀...

新生代搖滾樂團庸俗救星，以壓軸曲〈有效期限〉作結，以溫暖憂傷的旋律，陪伴樂迷；出口系樂團VH在台上暢聊與呼叫音樂節的淵源，現場演唱新歌〈成為藝術之前的必要脆弱與非必要沉默〉、〈誤入病區〉，並以〈與浪之間〉作結，透過穿透性強的嗓音，搭配力量感十足的鼓點，在空中劃下一道面向陽光的希望水花；搖滾樂團百合花則以〈萬事美妙〉開場，並驚喜與A_Root同根生主唱游怡婷合作演出〈龍眼〉，唱出最具台灣味的音樂風景。

Tizzy Bac、hue、芒果醬ft.阿基里斯弦樂大復仇 唱出愛與遺憾的最強共鳴

牢騷系樂團Tizzy Bac帶來〈鞋貓夫人，Madame！！〉、〈You'll See〉、〈朝我心臟開槍〉等人氣作品，延續其招牌「鋼琴搖滾」的細膩與獨特；搖滾色調樂團hue與庸俗救星再度合作演唱〈黑體〉，並以〈爛情歌〉作為壓軸曲，主唱與庸俗救星貝斯手羅皓宇合唱的嘶吼聲中，表現出由愛轉恨的極端與揪情；本次芒果醬 Mango Jump ft.阿基里斯弦樂大復仇特別為呼叫音樂節帶來弦樂大編制，現場演奏加演唱〈中樂透〉、〈月亮〉等熱門歌曲，並以〈我喜歡你〉結尾，真實且不保留地唱出生命中無法閃躲的遺憾與失落。

A_Root同根生、HUSH、JADE從民俗靈魂到都會搖滾 唱出最迷人的音樂層次

擅長融合民俗野味與獨特敘事的金曲樂團A_Root同根生獻上10/24剛發布的新專輯《不小心降臨了》，演出首播主打新歌〈關於劉老七的Q&A〉；HUSH以摘下金曲的〈娛樂自己〉開場，凝聚全場目光；雙人搖滾樂團JADE以名曲之一〈玻璃屋〉收尾，以輕快慵懶的旋律演奏出內心情緒，在一片掌聲中圓滿落幕。

金曲歌后魏如萱經典連發 唱出夜色裡的浪漫與出口

金曲歌后魏如萱率先登上壓軸舞台，以〈哎呀哎呀 午夜版〉揭開序幕，接著帶來〈怪奇的珍珠〉、〈劣根〉、〈紙黏土〉等曲目，在她獨特且穿透性強的嗓音詮釋下，每首歌都如一顆顆情感炸彈，精準擊中樂迷內心。娃娃笑稱自己「等小巨蛋等很久，好想去！」，並詢問粉絲是否會一同參與，瞬間炒熱氣氛。她特別為音樂節準備了搖滾曲目，卻發現觀眾反應冷靜，笑說大家「都是I人，但我知道你們回家一定會發文說我唱得很好聽！」演出中粉絲大喊「好聽」，她誤聽成「好正」即興回覆，逗笑全場。魏如萱也分享〈問號〉創作背後故事，感性提到陳建騏老師對她的鼓勵。

當經典代表作〈你啊你啊〉響起時，全場萬人更自發性地大合唱。最後一曲〈Have a nice day〉如暖流般劃過心頭，她感性告白：「謝謝大家在週末的夜晚，選擇來到這裡聽我唱歌。希望我的音樂能在你們需要的時候，成為一個出口。」歌曲最後藉著呼叫音樂節舞台上大螢幕首次公佈將於2026年2/7、2/8登場的小巨蛋演唱會視覺，台下歌迷尖叫連連，魏如萱也俏皮呼籲：「月底要記得存錢喔，希望我到時候可以變得更chill、更正、更辣！」

女神田馥甄降臨！萬人燈海成星河 療癒歌聲劃下最終篇章

女神田馥甄以溫柔又幽默的能量療癒全場。首先以〈底里歇斯〉率性開場，接連演唱〈靈魂伴侶〉、〈無人知曉〉、「田調」新作〈一二三〉、〈愛著愛著就永遠〉。面對台北連日陰雨，她一登場便關心大家的身體狀況，笑說「感受到你們把我呼喚出來」，感謝滿場戴著小黃帽、小綠帽、小紅帽的「田選之人」熱情應援。她分享媽媽得知粉絲夜排的辛苦後特地傳訊息關心，笑稱「影片不要傳給我，傳給媽媽，她最會潛水」，引來全場笑聲。

田馥甄也感性表示，每個人生命中都有缺憾，而她透過音樂一次次縫補自己的心，也希望能療癒每一位聽眾。她進一步分享，「Calling」象徵著「召喚」，每個人都帶著使命，而她很幸運能以歌聲陪伴大家走過每個時刻。最後田馥甄以〈或是一首歌〉獻給所有樂迷與自己，溫柔叮嚀「明天是星期一，記得平安回家」，並承諾將粉絲給予的愛帶進生活的每一刻，讓愛繼續延續。

