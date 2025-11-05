粿粿偷吃「昔遭警告會變成可怕的人」　4年前預言片段被挖出

記者王靖淳／綜合報導

藝人范姜彥豐拍片指控老婆粿粿婚內出軌好友王子（邱勝翊），女方事後PO出17分鐘影片回應爭議，雙方一來一往隔空交戰引發外界討論及關注。值得一提的是，粿粿4年前上節目被占星專家安格斯預言「會變成一個比較可怕一點的人」的片段，如今也被網友挖出來討論。

▲粿粿。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）

粿粿曾在2020年上節目《小明星大跟班》談論隔年的運勢走向，當時占星專家安格斯為她進行深度的星盤解析，並表示粿粿的星盤是「蘑菇盤」。他解釋，擁有這種星盤的人性格及心態都很好，如同菌類一般隨風飄，在什麼地方都可以生存，適應能力極強。

▲粿粿遭指控婚內偷吃王子。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）

然而，在分析完粿粿的個性後，安格斯隨即卻話鋒一轉，指出粿粿的上升是天蠍座，並表示這個特質，將會讓她在未來有著巨大的轉變。他更語出驚人地提醒，這個星盤代表後來粿粿會變成一個比較可怕一點的人，並提醒她務必要特別注意，「在30歲之前的時候，什麼事情讓妳起了很大的變化，但記得就不要喪失初心。」如今爆出偷吃風波，也讓節目片段受到網友討論。