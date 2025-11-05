《女外科2》男主角證實是薛仕凌！被「閃兵風波」影響…公視首發聲

記者黃庠棻／台北報導

藝人王大陸今年2月遭查出涉嫌找「閃兵集團」協助偽造體位逃避兵役，引發一連串逃兵風波，男星薛仕凌4日上午10時主動前往新北地檢署到案說明，訊後於中午12時諭知以30萬元交保。而他日前傳出出演蔡淑臻主演的醫療喜劇《村裡來了個暴走女外科》第二季擔任男主角，是否因此事件受到影響，公視也做出回應。」

▲薛仕凌近日陷入閃兵風波。（圖／記者黃克翔攝）

先前傳出《村裡來了個暴走女外科》第二季男主角找來薛仕凌，只是一直沒有得到證實，隨著他陷入閃兵風波，公視今（5）日也做出回應，表示「針對演員薛仕凌相關事件，《女外科2》劇組與公視表示尊重司法程序與當事人說明，目前製作作業依原計畫進行。」

《村裡來了個暴走女外科》第二季男主角原先找來朱軒洋、王大陸，兩人相繼出事，最後找來薛仕凌沒想到又陷入閃兵風波，公視強調「團隊將全力確保作品品質，感謝各界的理解與支持。」

先前，女主角蔡淑臻被問到《村裡來了個暴走女外科》第二季的製作進度，坦言自己「被下封口令」，關於製作細節都不方便透露，之前公視預算被刪，她也認了「預算被砍，有間接影響」。

▲蔡淑臻。（圖／記者林敬旻攝）