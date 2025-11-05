超甜美照搶先看！「啦啦隊女神」李珠珢首本寫真正式發行

記者許逸群／台北報導

尖端出版集團攜手富邦育樂，宣布推出韓籍啦啦隊女神李珠珢首本影像紀實《FIGHT FOR ALL 李珠珢的主場日記》，一般版於4日各大通路上市！自成為中華職棒富邦悍將Fubon Angels，年僅20歲的李珠珢，以獨有的天真甜美性格與舞台活力，在台韓兩地累積驚人的粉絲支持。

▲▼李珠珢首本影像紀實《FIGHT FOR ALL 李珠珢的主場日記》。（圖／尖端出版提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

《FIGHT FOR ALL 李珠珢的主場日記》不只是記錄她的樣貌，更像是一份關於「主場」的一套地圖。每張照片都是她與場地的對話，無論是化身觀眾席中的女孩，還是場邊沈澱情緒的瞬間，都以真實視角呈現她在這裡的每一次心動。每處場景皆搭配量身打造的造型與敘事語彙，讓新莊球場不再只是比賽場地，而是一個充滿情感溫度的空間。

▲李珠珢首本影像紀實收錄了她的各種風格。（圖／尖端出版提供）

在球迷最熟悉的新莊主場裡，李珠珢透過鏡頭帶球迷探索那些可能從未見過的城堡角落，平時看不到的場邊視角，到啦啦隊女孩的Fubon Angels練舞空間。李珠珢用不同造型與情境，帶領大家走進她與新莊棒球場之間的情感節點，探索這座她的主場。

▲李珠珢在台韓兩地都擁有相當高的人氣。（圖／尖端出版提供）

「一般版」採用特級銅版紙全彩印製，收錄了李珠珢在新莊主場拍攝的全系列影像與場景故事，首刷限定隨書附贈《「猜猜我現在的心情。」李珠珢的主場日記 珠光閃閃雷射燙金寫真卡》，售完為止。凡於各大通路購買首刷版本，即可獲得不同款式的《珠光閃閃雷射燙金寫真卡》乙套（送完為止）。

▲李珠珢首本寫真正式發行。（圖／尖端出版提供）