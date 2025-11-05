曾喊「男友要比爸爸帥」　木村拓哉大女兒戀愛了...男方身份超大咖

記者蔡琛儀／綜合報導

日本男神木村拓哉與老婆工藤靜香結婚25年，育有兩個女兒心美和光希，心美成為長笛音樂家，光希則跟隨父母親腳步進軍演藝圈。今《週刊文春》更爆料，24歲的大女兒心美和日本職業排球員小川智大正在交往中，更直擊心美到大阪陪伴男友四天三夜，以及男友出門採購及心美要回東京時，男友輕吻她臉頰的畫面。





▲▼木村拓哉和工藤靜香的大女兒心美爆熱戀排球員。（圖／翻攝IG）

知情人士向《週刊文春》表示，住在東京的心美和住在大阪的小川智大已談了2年的遠距離戀愛，但還是常抽空見面約會，心美本身是動漫《排球少年》的粉絲，去年還曾被拍到戴著頭帶為日本國家排球隊加油，而小川智大也是隊員之一。

對此，小川智大面對記者詢問，表示私人事情不方便透露，但坦言和心美「關係很好」，《週刊文春》還問：「在她心裡，你是否比木村拓哉還帥？」讓小川忍不住笑出來：「我不太清楚，但我們關係很好。」被誇讚是有禮貌地回應。

▲木村心美被爆出與小川智大交往。（圖／翻攝小川智大X）

事實上，木村心美多年前曾和妹妹光希開直播慶生，談到理想型擇偶條件，姊妹倆說：「我們約好要找一個比爸爸還要帥的。」當時就讓網友熱議「這難度太高了」，相當逗趣。而小川智大曾被譽為世界最佳自由球員、連兩年在國家聯賽（VNL）摘下一銀一銅、曾帶領明治大學時隔四年再次站上全日本大學排球聯賽頒獎台，也是相當優秀的球員。