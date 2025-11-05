ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
王子認找范姜協商「分期付款」
王子偷吃粿粿二度發聲
粿粿夢過「另一半跟認識的亂來」！2月上節目哭認很誇張：被我抓到

記者潘慧中／綜合報導

粿粿10月底被范姜彥豐指控握有她出軌王子的證據，儘管道歉承認「跟邱先生有逾矩的行為」，仍無法止住此事的延燒，甚至還被網友挖出曾上節目吐露「夢過老公跟別人怎麼樣」，對比現況可說是相當諷刺。

▲▼粿粿。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

▲粿粿2月上節目透露夢過老公劈腿。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

粿粿2月在《女王大人》透露，她做過一個極度真實的夢，「夢到另一半跟誰亂來，還是我認識的，而且在夢裡都很誇張，什麼情況都會遇到，可能他跟別人出去被我抓到。」夢醒後，她仍心有餘悸，「心情很鬱悶，還想說奇怪，這是夢嗎？」她甚至起身看著身旁熟睡的對方，「想說還是他真的有做這件事情？」

▲▼粿粿。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

▲▼粿粿坦言夢境都很誇張。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

▲▼粿粿。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

原本安慰自己那只是夢、別想太多，但粿粿一想到之前看過一篇文章寫道，「如果夢記得很清楚，它可能就是預知夢」，她就開始疑神疑鬼，放大另一半的每個行為。

▲▼粿粿。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

▲粿粿擔心是預知夢。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

「他在用手機，我就想說他在跟誰傳簡訊；他說要出門，我又想說他要去哪裡」，粿粿不只想去察看對方的手機，還曾親自跑去夢中出現的那家餐廳，想確認另一半是否真的有劈腿，「因為那個夢太真實了。」

▲▼粿粿。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

▲粿粿還因此懷疑過另一半是否真的出軌。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

直到另一半察覺她那幾天心情都很不好，進一步詢問原因，粿粿才忍不住哭出來，「我就說你是不是跟別人幹嘛」，她還一度講出對方出軌對象的名字，讓另一半錯愕不已。

▲▼粿粿。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

▲粿粿還曾跟另一半哭訴夢境。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

事後回想，粿粿認為她應該在夢到後立刻跟另一半說，「所以現在的的老公，我也有夢過他跟別人怎麼樣，我一起來就把他搖醒」，不想再跟之前一樣疑神疑鬼。萬萬沒想到的是，過了8個月，被爆出婚內出軌的人是她。

粿粿夢過「另一半跟認識的亂來」！2月上節目哭認很誇張：被我抓到

