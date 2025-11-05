王子道歉不夠！葛斯齊緊咬「西洋出軌團」：知錯就別再掩護另一對

記者陳芊秀／綜合報導

藝人王子（邱勝翊）與粿粿的婚外情醜聞持續延燒，繼宣布全面停工，昨日（4）晚間二度發出道歉聲明後，資深狗仔葛斯齊5日發文：「知錯了就別再掩護另一對。」

▲王子與粿粿婚外情醜聞，2度道歉現在全面停工。（圖／翻攝自臉書）

范姜彥豐拍片指控妻子粿粿美國出遊後回來態度大變，並爆出妻子婚內出軌王子，婚變風波引發全台社會議論。而葛斯齊於10月30日曾發文，提及「西洋出軌團」，並驚爆「重點不是一對，而是兩對」，直指他們是「最佳掩護組」，暗示另有隱情。他批評藝人時常用假戲真做，假借工作之名，行私慾之實，認為這種「魚目混珠的手段真的已經過時」，更稱「這套在大陸看多了」。

王子昨日（4）在第二次道歉聲明中承認「錯就是錯，沒有任何理由跟藉口」，並向粿粿的丈夫范姜彥豐致歉，更坦承自己早就知道「總有一天一定會被爆出來」，強調「我應得的所有的責難我不會逃避」，也願「全面承擔」所有實質上的責難。

▲王子與粿粿婚外情醜聞二度發文道歉。（圖／翻攝自臉書）

對於王子的道歉聲明，葛斯齊5日再度發文，直言「1600萬的賠償不是意外」，並指出「這就是徵信社出手與狗仔出手最大的不同」。他不知道王子的道歉是否真心，但針對王子所說「總有一天會被爆出來」一點，則進一步爆料「原因很簡單，因為你們四人曾經與跟拍的人有交涉，難道你覺得那是被跟第一天嗎？」最後他向王子隔空喊話：「如果知錯了就別再掩護另一對，讓社會大眾看看你的誠意！說實話。」

▲葛斯齊喊話王子：「如果知錯了就別再掩護另一對，讓社會大眾看看你的誠意！說實話。」（圖／翻攝自臉書）