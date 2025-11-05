黃明志逃往泰國？「最強奶媽」曬截圖求救：請當地朋友給我消息

▲黃明志捲入謝侑芯猝逝案。（併圖／翻攝自謝侑芯ig、記者黃克翔攝）

記者閔文昱／綜合報導

台灣網紅謝侑芯上月22日於馬來西亞猝逝，原被視為突發意外，但案情近來出現重大逆轉。馬國警方今（4日）正式宣布，已將案件升格為「謀殺案」，並鎖定生前最後與她接觸的馬籍歌手黃明志為重點嫌疑人。警方指出，黃明志自事發後失聯多日，極有可能已潛逃，目前已正式列入通緝名單。最新消息指出，黃明志可能已逃往泰國。

吉隆坡總警長拿督法迪爾受訪時透露，警方研判黃明志應已透過媒體和社群平台知悉案情，「目前仍無法與他取得聯繫，我們相信他已經潛逃。」警方將依刑法第302條「謀殺」展開全面追緝，並呼籲知情民眾提供線索。

就在警方通緝消息曝光後，曾在網路上公開批評黃明志的「最強奶媽」謝薇安，晚間也在Threads貼出一則私訊截圖。內容指稱「最新情報，黃明志已逃往泰國」，她並留言呼籲，「若有朋友在泰國、知道消息，請直接私訊我！」貼文一出掀起網友熱議，許多人湧入留言關切案情進展。

對此，黃明志的台灣經紀人晚間透過臉書回應，坦言目前已與藝人失聯，「現在很多爆料真偽難辨，我只能說太弔詭，但我相信黃明志先生的判斷力，他會主動前往警局配合調查。」他也強調，不願蹭流量炒話題，希望外界尊重家屬與調查程序。