正妹網紅疑「收過黃明志邀約」　5手法嚇壞她：直覺救了我

馬來西亞歌手黃明志傳出涉入網紅謝侑芯猝逝案，警方今（4）日宣布改以謀殺罪偵辦，稍早也正式通緝黃明志，消息曝光後引發外界討論及關注。為此，網紅MIGA美家今（4）日在社群發布長文，疑似透露自己也曾在9月時收到「恐怖邀約」，並揭露對方邀約的5大手法。

▲Miga美家。（圖／翻攝自Facebook／Miga美家）

Miga美家在文中表示，自己本來不想出來說什麼，但隨著事情定案的越清楚，讓她的憤怒直接忍不住了。她透露，該藝人當時是以洽談商業合作為由與她聯繫，但她只是憑著直覺，覺得哪裡怪怪的，因此並未赴約。如今在看到對方的新聞後，也讓她忍不住驚呼：「那份直覺救了我。」

談到邀約的話術內容，Miga美家坦言對方的說詞雖然包裝得很好聽，但內容卻充滿令人種種疑點，其中包括提出單獨相處談合作的要求，更表示會幫她訂飯店。此外，該藝人還以「出國面試機會」為誘餌，並不斷地以「有沒有喜歡吃什麼餐廳」、「會不會喝酒」等問題來試探她。

▲Miga美家疑似曾收過黃明志的邀約。（圖／翻攝自Facebook／Miga美家）

Miga美家表示，自己當下便已察覺那番話不是關心，也不是合作機會，而是試探界線的手段。因此，她最終選擇拒絕對方，並「保護了自己，保留了尊嚴。」如今看到該藝人的新聞後，Miga美家直言：「我的心是五味雜陳的。震驚、後怕、憤怒、甚至還有一點悲傷。悲傷不是為他，而是為那個我曾經相信過人性的自己。」

更讓Miga美家感到毛骨悚然的，是該藝人在事發後竟仍與她聯繫，「在10/26新聞曝光的前幾天，竟然還沒有放棄的持續與我洽談合作的事宜。」如今回想起所有時間點後，讓她忍不住痛批：「這人可惡的令人髮指。」她表示，自己之所以選擇站出來，就是希望能以自身經驗，來提醒所有人，不管對方多有名、多有話語權，只要是覺得不舒服的人，都可以選擇說不。