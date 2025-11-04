陳喬恩霸氣為宋茜洗刷冤屈！陸劇男神愛上「大哥遺孀」熱度破紀錄

記者黃庠棻／台北報導

Disney+古裝復仇大戲《山河枕》由《我們的翻譯官》宋茜、《永夜星河》人氣男神丁禹兮領銜主演，兩人在劇中因為痛失親人，決心聯手探查真相，卻意外發現可能將傾覆大遂國命運的驚天陰謀，兩人也暗生情愫，大談「禁忌叔嫂戀」。

▲《山河枕》由宋茜、丁禹兮主演。（圖／Disney+提供）

《山河枕》同時有俊男美女主演，斥資重金打造的精緻場景及美術，再加上浪漫愛情、權謀鬥爭以及史詩級磅礡戰鬥場面，一在台灣Disney+上架就一度拿下收視冠軍，並在騰訊首播當日僅花40分鐘熱度就突破23,000大關，並登上貓眼劇集熱度榜榜首，創下了2025年新劇開播最快登頂的紀錄。

▲《山河枕》由丁禹兮、宋茜主演。（圖／Disney+提供）



《山河枕》劇情描述文武雙全的才女楚瑜（宋茜飾）在面對父親戰死沙場後，又眼見可能得知真相的衛家在一場戰役中落敗，僅有小兒子衛韞（丁禹兮飾）一人存活，她決議嫁入衛家，以大哥遺孀的身分進行調查。起初衛韞心懷戒備，卻在相互查明真相之後被對方打動。

▲《山河枕》由丁禹兮、宋茜主演。（圖／Disney+提供）

最新劇情更讓楚瑜與衛韞正式確認彼此復仇的意向相同，也逐漸日久生情。兩人更曾為了拯救彼此而中傷，衛韞更要楚瑜不要擔心，進而深情表白「以後有我」，雖然立刻顧左右而言他，但這場曖昧的情感似乎已經升溫。

▲《山河枕》由丁禹兮、宋茜主演。（圖／Disney+提供）



宋茜曾是韓國人氣女團隊長、主唱，單飛後展開多元觸角，不僅唱歌更拍攝戲劇、電影，日前在微博曬出16年前出道時的美照，讓人不免回憶起昔日的頂級偶像風采。

▲《山河枕》由丁禹兮、宋茜主演。（圖／Disney+提供）

宋茜近期頻頻宣傳《山河枕》，更在微博上化身「復仇女戰神」楚瑜，頻喊「以山河為志、護世間安寧」、「一起並肩同心」，十分入戲地展現御姐風範，讓粉絲無比激讚，尤其是首集穿著艷麗紅衣在城牆上舞劍的畫面，更是美出新高度。

▲《山河枕》由丁禹兮、宋茜主演。（圖／Disney+提供）



丁禹兮自從演出《永夜星河》再度於《山河枕》展現「晉江式演技」，也就是帶有原作小說主角濾鏡的表演方式，他所飾演的衛韞，從台詞到眼神，都像是真的從晉江小說走出來一樣。

▲《山河枕》由丁禹兮、宋茜主演。（圖／Disney+提供）

其中一場眼見父親、哥哥們在自己眼前遭陷害而戰死沙場的戲，丁禹兮崩潰痛哭，讓網友也不免跟著落淚。這次化身年下男衛韞，執意守護已逝的哥哥遺孀楚瑜，時而仰慕，時而心疼，這段禁忌的「叔嫂戀」將隨著劇情推演逐漸發酵。



值得一提的是，台灣女星陳喬恩在《山河枕》飾演霸氣十足的長公主，看似溫柔優雅的她，實際上在背後運籌帷幄，協助楚瑜、衛韞共同查明誰才是背叛大遂國的幕後真兇，出手幫忙被陷害入獄的衛韞洗刷冤屈，更自信向楚瑜喊話「本宮要打的仗，從來沒輸過」。

▲台灣女星陳喬恩在《山河枕》飾演霸氣十足的長公主。（圖／Disney+提供）

陳喬恩非常得意自己的公主造型，日前更在IG上向自己飾演的「長公主」告白「我很喜歡長公主，她很立體、很有趣、很傲嬌、很複雜、很純粹，愛恨分明，但她對愛非常純真」，發文搭配大量劇照，彷彿暗示長公主與身邊的親信薛寒梅將會上演一段「霸道強制愛」。