遭19年經紀人背叛損失鉅額！　成始璟「曾幫出婚禮全額」衝擊身心

記者張筱涵／綜合報導

南韓歌手成始璄（성시경）近日傳出遭共事19年的經紀人背叛，不僅面臨信任崩塌，還因對方的不當行為蒙受巨額金錢損失，消息曝光後震驚演藝圈。兩人關係如同家人，過去成始璄甚至慷慨支付對方整場婚禮費用，如今卻被出賣，讓外界相當唏噓。

▲成始璄。（圖／翻攝自Instagram／mayersung）



成始璄所屬經紀公司 SK Jaewon Entertainment 於本月3日發出聲明，指出這名前經紀人在任職期間從事了「違反公司信任的行為」，離職後公司進行內部調查，已確認事態的嚴重性，目前正在釐清受害金額與範圍。據韓國音樂圈人士透露，這位前經紀人長期負責成始璄的演唱會、節目、廣告與活動實務，兩人共事19年，情同家人。成始璄對他相當信任，甚至在對方結婚時主動幫忙負擔婚禮所有費用。據悉，當時他不願讓這段善舉被外界知曉，因此一直未被報導。

當成始璄得知經紀人的不當行為後受到巨大打擊，情緒低落到連往年固定舉辦的年末演唱會都無法如期規劃。他在個人社群上透露：「這幾個月真的很痛苦、難以忍受。被我信任、珍惜、視為家人的人背叛，雖然這不是我出道25年以來第一次遇到這種事，但到了這個年紀，還是覺得很難面對。」

成始璄也向粉絲道歉，表示：「很抱歉年末演唱會公告延遲了。老實說，我一直在問自己，在這樣的情況下，我是否能、也是否該站上舞台。」他強調，希望能讓自己在精神與身體上都恢復到「能自信地說沒問題」的狀態，並承諾最晚在本週內會公布最終決定。目前，他也暫停了一週的 YouTube 活動，以調整身心狀況。

成始璄出道25年，以溫柔嗓音與深情唱功聞名，代表作包括〈兩人〉、〈The road to me〉等。這次深陷信任風波，讓粉絲心疼不已，也盼他能早日走出低潮，重返舞台。