26年演員「主角們都該公開身價」：就像運動員，讓大眾評價值不值得

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員林炯俊出道26年，近日登上綜藝節目《不討人厭的關種姐姐》，在節目中大方談起自己拍電影時為何不會同時接其他活動的原因，也對演員片酬透明化提出了個人見解，引發韓網熱議。

▲林炯俊出道26年。（圖／翻攝自YouTube／밉지않은 관종언니）



林炯俊在節目中表示，拍電影期間自己會全心投入作品，「大家都專注在拍攝時，如果有人帶著電影造型出現在別的地方，像是拍電影留著平頭，卻頂著平頭去上綜藝節目，製作方其實不太喜歡這樣的情況。」同場出演的演員金元嬉也認同表示，自己之所以不接其他工作，是為了能完全融入角色，若同時兼顧其他活動會影響專注度。

談到演員片酬問題時，林炯俊謹慎地說：「最近關於片酬的討論很多，大家都說製作環境困難是因為演員身價太高，但其實只有主角們的片酬在暴漲，我的收入和20年前差不多。」他進一步指出：「我其實覺得主角演員應該公開片酬，就像我們知道運動員孫興慜的身價一樣，觀眾可以憑表現去評價他值不值這個價錢。如果作品表現不好，觀眾自然會反應，讓市場去調整價碼。」他強調並非反對高片酬，「值得高價的人拿高價沒問題，但不能讓這變成理所當然。」不過當金元嬉要他「對著鏡頭正式提議」時，他又笑說：「這樣對我一點好處都沒有啦。」

節目播出後，相關發言迅速登上韓網熱門討論區。許多網友表示贊同，「拿孫興慜來舉例真的太貼切了」、「這想法很合理，導演片酬也該公開」、「運動員打不好都會被罵，藝人卻常被護航」、「主角片酬該像薪資上限制度一樣限制在製作費一定比例內」、「說的沒錯，工作人員和配角20年來薪水都沒漲」，也有網友認為他的觀點反映出產業內部長久存在的結構問題，直呼「這才是真實的從業者心聲」。