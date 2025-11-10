11月10日星座運勢／巨蟹發財運「要找處女座」！ 天秤座誠意感動異性
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：追求精益求精
感情：美好運氣到來
財運：財運穩定上升
幸運色：卡其色
貴人：魔羯
小人：水瓶
雙子座 ♊
工作：不再缺乏自信
感情：到浪漫處約會
財運：得到財務補助
幸運色：淡藍色
貴人：天蠍
小人：魔羯
天秤座 ♎
工作：職等考試合格
感情：誠意感動異性
財運：投資更有耐心
幸運色：大紅色
貴人：獅子
小人：射手
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：積極參與慈善
感情：良好人際關係
財運：家教兼差小賺
幸運色：咖啡色
貴人：射手
小人：獅子
金牛座 ♉
工作：學習不斷進取
感情：微笑得到友情
財運：財運蒸蒸日上
幸運色：白色
貴人：雙魚
小人：牡羊
處女座 ♍
工作：持續自我學習
感情：儘量避免爭吵
財運：規避財務虧損
幸運色：黑色
貴人：巨蟹
小人：天秤
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：更提升競爭力
感情：大膽表達想法
財運：財運來自貴人
幸運色：粉紅色
貴人：處女
小人：金牛
天蠍座 ♏
工作：深耕經營成功
感情：約會增進感情
財運：買到便宜商品
幸運色：橘色
貴人：金牛
小人：雙魚
雙魚座 ♓
工作：為自己而努力
感情：與異性接觸多
財運：家庭開銷節省
幸運色：亮紅色
貴人：雙子
小人：巨蟹
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：領導事業團隊
感情：實現愛情美好
財運：學習成功經驗
幸運色：大紅色
貴人：水瓶
小人：處女
獅子座 ♌
工作：內部重大危機
感情：親友介紹異性
財運：標的物有價值
幸運色：玫瑰色
貴人：天秤
小人：雙子
射手座 ♐
工作：受邀參與決策
感情：學會適度妥協
財運：穩健長期投資
幸運色：黑色
貴人：牡羊
小人：天蠍
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
