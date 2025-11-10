ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
11月10日星座運勢／巨蟹發財運「要找處女座」！　天秤座誠意感動異性

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：追求精益求精

感情：美好運氣到來

財運：財運穩定上升

幸運色：卡其色

貴人：魔羯

小人：水瓶

雙子座 ♊

工作：不再缺乏自信

感情：到浪漫處約會

財運：得到財務補助

幸運色：淡藍色

貴人：天蠍

小人：魔羯

天秤座 ♎

工作：職等考試合格

感情：誠意感動異性

財運：投資更有耐心

幸運色：大紅色

貴人：獅子

小人：射手

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：積極參與慈善

感情：良好人際關係

財運：家教兼差小賺

幸運色：咖啡色

貴人：射手

小人：獅子

金牛座 ♉

工作：學習不斷進取

感情：微笑得到友情

財運：財運蒸蒸日上

幸運色：白色

貴人：雙魚

小人：牡羊

處女座 ♍

工作：持續自我學習

感情：儘量避免爭吵

財運：規避財務虧損

幸運色：黑色

貴人：巨蟹

小人：天秤

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：更提升競爭力

感情：大膽表達想法

財運：財運來自貴人

幸運色：粉紅色

貴人：處女

小人：金牛

天蠍座 ♏

工作：深耕經營成功

感情：約會增進感情

財運：買到便宜商品

幸運色：橘色

貴人：金牛

小人：雙魚

雙魚座 ♓

工作：為自己而努力

感情：與異性接觸多

財運：家庭開銷節省

幸運色：亮紅色

貴人：雙子

小人：巨蟹

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：領導事業團隊

感情：實現愛情美好

財運：學習成功經驗

幸運色：大紅色

貴人：水瓶

小人：處女

獅子座 ♌

工作：內部重大危機

感情：親友介紹異性

財運：標的物有價值

幸運色：玫瑰色

貴人：天秤

小人：雙子

射手座 ♐

工作：受邀參與決策

感情：學會適度妥協

財運：穩健長期投資

幸運色：黑色

貴人：牡羊

小人：天蠍

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

