范姜彥豐直播現場喝「粿王飲料」　網友安慰「離開偷吃的臭粿會更好」

記者葉文正／台北報導

藝人范姜彥豐與妻子粿粿仍在處理離婚糾紛，但范姜今晚突然現身天后闆妹直播，范姜提到自己瘦成紙片人的原因，天后闆妹心疼他受到的壓力，特別邀請他擔任洗髮精的年度代言人，引起網友關注，網友也注意到，范姜配合闆妹，現場還喝了「粿王飲料」，讓網友也心疼他還能苦中作樂，闆妹力挺請他代言，則顯得相當有義氣。

▲范姜彥豐與粿粿變成怨偶。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）

范姜彥豐口中所謂的「之前有些不好的傳言」，就是指有人說她疑似是出軌的那一方，但當時他還無法說出真相，有苦難言，今天跟闆妹直播，也把這個難處說出，有網友幫他加油打氣，也有網友持續批評他，但闆妹依然不畏批評請他直播跟代言。

▲范姜彥豐上天后闆妹直播。（圖／翻攝臉書）

不過范姜彥豐雖然受到老婆粿粿跟王子偷吃的打擊，但他今天有擠出一些笑容，更在鏡頭前喝了「粿王飲料」，除了配合闆妹的效果外，也似乎想要一股把運氣喝下去的感覺，也有不少網友安慰他「離開出軌偷吃的臭粿會更好的 加油」，或是「辛苦了被垃圾們背叛」等話鼓勵他，。讓他也相當受用。

▲粿粿與范姜彥豐婚變事件延燒，仍沒有落幕。（圖／翻攝自IG）