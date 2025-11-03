《你的故事我的夢》世界首演圓滿落幕！巡演第一站衛武營正式啟程

▲舞台劇《你的故事我的夢》吸引許多藝人朝聖。（圖／寬宏提供）

娛樂中心／綜合報導

2025年12月13日晚間，瓊瑤經典舞台劇《你的故事我的夢》將於高雄衛武營歌劇院隆重登場，宣告巡演首站正式啟程。這部作品是由IP方首度正式授權，走進劇場，結合《窗外》與《一簾幽夢》兩部經典代表作，打造出屬於當代觀眾的浪漫與成長之夢，10月17、18、19日於台北舉行世界首演，也為瓊瑤文學經典開啟嶄新的舞台篇章。

隋棠首度挑戰舞台劇 演技大爆發

此次最受矚目的焦點，莫過於隋棠首度登上舞台劇，飾演《一簾幽夢》中靈魂角色「汪綠萍」。她雖僅七度出場，卻場場精準，從人見人愛的天之驕女與天才舞者，到因車禍失去一條腿、跌入人生谷底，最後找回生命的意義，繼續在藝術道路上前行，角色跨度巨大。

隋棠以強烈的情感張力和細膩的聲音及肢體，精湛詮釋在憤怒與絕望中尋找重生的「汪綠萍」——她用怨與恨當作復健與求生的燃料，最終以「在放過別人前，我要先放過自己」的體悟完成自我救贖。一場她卸下義肢、亂灑照片，字字句句針戳所有深愛家人的高潮戲，扣人心弦，全場觀眾無不屏息以對，深怕漏失一句台詞。觀眾盛讚隋棠展現了超越電視及電影的演技，也讓人重新看見瓊瑤筆下女性的深度與力量。

▲隋棠難得參演舞台劇，她在《你的故事我的夢》表現非常亮眼，數度讓觀眾看得屏息。（寬宏藝術提供）

黃金陣容攜手呈現 歸亞蕾獻聲旁白

本劇由李千娜、林雨宣、莊凱勛、曾少宗、周丹薇、湯志偉等實力派演員聯合主演，第一代「瓊瑤影后」歸亞蕾特別獻聲旁白，以溫柔而堅定的語氣，娓娓道出這段橫跨世代的真愛故事。

本劇由表演工作坊製作，寬宏藝術與美亞娛樂聯合出品，郎祖筠執導，何琇瓊監製，編劇李依潔與戲劇構作陳煒智攜手合作，由藝萌友有限公司負責劇本開發與創作顧問。全體主創與設計團隊同心協力，以細膩手法將瓊瑤作品轉化為兼具文學深度與戲劇能量的舞台精品。

巡演啟程 邀您入夢

台北世界首演後，《你的故事我的夢》即將展開巡演，12月13日高雄衛武營將是第一站。這不僅是一場瓊瑤經典在舞台上的新生，更是一段關於愛、原諒與成長的共同旅程。誠摯邀請所有觀眾走進劇場，一同入夢。