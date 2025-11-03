曹佑寧被問「粿王」尷尬笑了！親揭私下關係…曝錄《全明星》內幕

記者黃庠棻／台北報導

藝人范姜彥豐拍片控訴妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌王子（邱勝翊），粿粿也透過影片爆哭道歉，夫妻各自揭露婚姻內幕，事件持續延燒中，在社群網站上掀起熱烈討論潮。今（3）日同是《全明星運動會》紅隊一員的曹佑寧出席活動，被問到相關問題也低調做出回應。

▲粿粿陷入出軌風波。（圖／翻攝自臉書）

曹佑寧今（3）日出席「2025三立內容創新發布會」，他首度挑戰60集長劇《愛鄰洗衣店》，更要以台語演出，並與柯叔元、周幼婷、任容萱、禾羽等人一起合作，坦言自己雖然會講台語，但直言「我們這一代比較少用台語溝通」，所以一些比較傳統的台語台詞還是要請教前輩柯叔元。

▲柯叔元、曹佑寧、任容萱、禾羽出席2025三立內容創新發布會。（圖／記者周宸亘攝）

不過，曹佑寧又被追問《全明星運動會》紅隊私下是否有群組，粿粿或是王子是否有在群組裡發聲，他露出尷尬的笑容便被一旁工作人員阻擋回答，他又露出無奈的表情揮了揮手，由於雙方沒有私交，他似乎很難對「粿王風波」做出回應。

▲曹佑寧被問及粿王風波。（圖／記者周宸亘攝）

此外，曹佑寧昨（2）日在Threads上分享多則觀看美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽的心情，他今日依舊相當興奮，直呼「這是我第一次追，很慶幸自己有爬起來看球，是我看過最好看的一場世界大賽」。