賈永婕接掌101後再度斜槓人生　國外煮飯給男友吃竟練出真本事

三立電視舉辦「2025內容創新發布會」，嘻哈選秀節目《大嘻哈時代3》、首檔跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》都是場內焦點，令人意外的是，101董事長賈永婕竟然成為《請世界吃桌》的製作人之一，與隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意與千千一起辦桌，賈永婕笑說自己辦桌能力強，只有老公跟二女兒小羽比較挑剔，自己廚藝還是當年在國外煮給前男友吃練就，相當有趣。

▲陳隨意(左起)與賈永婕、隋棠、陳隨意、YouTuber 千千到國外辦桌。（圖／記者周宸亘攝）

賈永婕與另一位製作人崔長華表示，節目未來將去去雪梨、紐約等等，最終在101辦桌，找老外來吃桌，賈永婕更談到這次奇妙經驗：「我本來是主持人之一，但人生奇妙，我也很愛做菜，對這節目也很有興趣，案子寫一寫我就變賈董，就變製作人，接了之後就變成製作人之一，不過去海外做節目要很多人跟單位同意，我自己廚藝很好，很愛請客，像是秋天，會煮螃蟹料理，辣炒螃蟹，還有沙公沙母，會蟹黃煮麵，煮年糕還有蟹黃粉絲等等。」對自己廚藝相當有自信。

▲賈永婕將推出自己拿手菜。（圖／記者周宸亘攝）

雖然節目在不同地標辦桌，讓外國人吃台灣特色料理，賈永婕提到跟崔長華的緣分，她也說：「我都說他是推我進火坑的老師，這次更不可思議居然會當製作人，但我沒有酬勞，而且這次節目成本難以估計，必須拉很多贊助，與在地美食結合。」崔長華也說，節目將在一月開拍，第一站雪梨，還有紐約等三個國家。」賈永婕並補充，大家都對美女誤會了，其實很多美女廚藝都很好。」

▲賈永婕與隋棠首度合作。（圖／鄭遠籠攝）

提到做菜經驗，賈永婕笑說，我的失敗經驗很恐怖，有一陣子都會帶小孩去錄影，喜歡在野外做菜，我會一邊喝酒邊做菜，鹹到爆。其實自己的實力應該是在國外養成，當時做菜給前男友吃。但我老公是出一張嘴的人，很挑剔，我沒有食譜，都是憑感覺做，比如說做清蒸紅條，就很像在擲筊，每次蒸出來我很滿意，但我老公就說，多了六秒鐘，讓我很想把菜灑過去，我家就是走這個路線。」

▲YouTuber 千千正在努力學日文。（圖／記者周宸亘攝）

賈永婕說，「孩子們嘴也很刁，做好菜會先給大小姐先吃吃看，但沒有教他們做菜，最近他們都時不時傳自己做的食物照片給我看，還會擺盤弄好，飲食都是有影響到，至於是否是做給男友吃，我女兒交代不准說。」賈永婕說，只要是對的事情，對台灣整體形象是好的都ok，在101可能會推出我的拿手菜色。

▲賈永婕與隋棠對藝人出軌等時事三緘其口。（圖／鄭遠籠攝）