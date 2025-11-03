ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

黃明志「恐關2年打3鞭」驗出4毒品
她FB、LINE 1功能關掉：快樂多了
葛斯齊赴于朦朧現場發生怪事
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

黃明志 謝侑芯 李洙赫 GD 李春才 范姜彥豐 粿粿 鄭家純

黃明志涉2罪開庭日曝！　警見護理女神「裸死1跡象」：疑非第一現場

▲▼黃明志捲護理女神命案 。（圖／翻攝自IG）

▲黃明志捲護理女神謝侑芯命案 。（圖／翻攝自IG）

記者翁子涵／綜合報導

馬來西亞歌手黃明志驚傳捲入台灣「護理師女神」謝侑芯命案，大馬警方證實他上月22日因神色慌張遭攔查，赫然在入住的房間內發現謝侑芯赤裸遺體倒臥浴缸內，且現場搜出9顆搖頭丸與壯陽藥，隨即將黃明志押返警局驗尿，也被驗出體內有4種毒品反應，上月24日黃明志在大馬被依持毒、濫用毒品2罪起訴，雖交保獲釋，但12月18日也將再度庭審。

▲▼黃明志捲入謝侑芯猝逝案。（併圖／翻攝自謝侑芯ig、記者黃克翔攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黃明志捲入謝侑芯猝逝案。（併圖／翻攝自謝侑芯ig、記者黃克翔攝）

▲▼謝侑芯飯店浴缸昏迷，黃明志CPR急救。（圖／翻攝自臉書）

▲謝侑芯猝逝當天和黃明志在一起。（圖／翻攝自臉書）

台灣網紅謝侑芯曾擔任護理師，擁E級雙球被封「護理師女神」，上月22日赴大馬拍攝期間猝逝，享年31歲，起初說是心臟病發致死，不料昨（3日）馬來西亞《中國報》報導，黃明志由於行蹤可疑、神色緊張遭到警方攔截，事後被押著返回飯店房間，才讓謝侑芯的命案曝光。

謝侑芯命喪飯店浴缸當天竟是和黃明志在一起，現場還搜出9顆搖頭丸與壯陽藥，黃明志供稱與謝侑芯為拍攝影片而共處一夜，期間女方去洗澡後卻遲遲未出來，他進入查看才發現人已倒臥浴缸內，當場施行CPR但未能救回，而黃明志體內更是被驗出4毒品，整起事件翻轉，震驚台馬。

據《中國報》報導，黃明志初步尿檢對安非他命、甲基安非他命、K他命及四氫大麻酚4項毒品成分確呈陽性，在上月24日遭起訴，據警方透露死者全身赤裸倒臥在浴缸中，但浴缸、地面均沒水跡，懷疑是身亡後被從臥室移到浴缸。

黃明志上月24日在大馬被依持毒、濫用毒品2罪起訴，不過他否認罪嫌，以8000令吉（約58000台幣）交保，此案也將於12月18日開庭。他第一時間否認吸毒，還怒控救護車1小時才來，導致謝侑芯之死，卻被尿檢結果狠打臉，對此，黃明志經紀人回應：「目前已進入司法調查階段，尚未獲得任何警方的最終報告。黃明志本人已全力配合司法調查，在此懇請各界靜待報告結果。至於外界關注的謝侑芯事件，經紀人深感痛心與遺憾。」

《ETtoday新聞雲》提醒您，保護自己、遠離毒品！

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

黃明志謝侑芯涉毒案命案台馬

推薦閱讀

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

23小時前

MV製片開嗆黃明志「我忍了5年」！　黑幕全爆：只差沒給一拳

MV製片開嗆黃明志「我忍了5年」！　黑幕全爆：只差沒給一拳

6小時前

護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品

護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品

21小時前

護理女神全身赤裸陳屍浴缸！黃明志見救護抵達「慌張走人」警攔下

護理女神全身赤裸陳屍浴缸！黃明志見救護抵達「慌張走人」警攔下

7小時前

22歲YTR遭小黃司機「爬後座性侵」！　子宮陰道受損淚訴司法體系

22歲YTR遭小黃司機「爬後座性侵」！　子宮陰道受損淚訴司法體系

7小時前

謝侑芯遺體「恐無法返台」！經紀人揭原因　家人痛心：只想要真相

謝侑芯遺體「恐無法返台」！經紀人揭原因　家人痛心：只想要真相

6小時前

吳宗憲「婚姻最後只剩數字」！直播談粿粿出軌…點名他必須付一些

吳宗憲「婚姻最後只剩數字」！直播談粿粿出軌…點名他必須付一些

9小時前

直擊／GD唱完大巨蛋直奔金豬！搭千萬豪車現身　李洙赫黏TT跟身後

直擊／GD唱完大巨蛋直奔金豬！搭千萬豪車現身　李洙赫黏TT跟身後

17小時前

快訊／怒轟黃明志說謊！　護理女神經紀人痛罵：你在隱瞞什麼？

快訊／怒轟黃明志說謊！　護理女神經紀人痛罵：你在隱瞞什麼？

19小時前

黃明志涉毒被控2罪！　捲護理女神命案「超慘下場曝光」還有3鞭刑

黃明志涉毒被控2罪！　捲護理女神命案「超慘下場曝光」還有3鞭刑

5小時前

謝侑芯命案疑點多！經紀人曝「未陪同」背後原因　誓言追真相

謝侑芯命案疑點多！經紀人曝「未陪同」背後原因　誓言追真相

16小時前

「華城殺人魔」李春才姦殺14人性侵30人　前妻首現身：為何沒殺我

「華城殺人魔」李春才姦殺14人性侵30人　前妻首現身：為何沒殺我

11/2 12:46

熱門影音

范姜彥豐「名字排在粿粿後面就生氣」　金鐘獎也沒祝福..她嘆：不敢分享成就

范姜彥豐「名字排在粿粿後面就生氣」　金鐘獎也沒祝福..她嘆：不敢分享成就
金音獎／LÜCY扯壞衣服慌喊「露點了」　匆忙上台…HUSH幽默救援

金音獎／LÜCY扯壞衣服慌喊「露點了」　匆忙上台…HUSH幽默救援
馮德倫表白舒淇：我以妳為傲　自嘲在家「遭老婆家暴」

馮德倫表白舒淇：我以妳為傲　自嘲在家「遭老婆家暴」
粿粿揭沒占用范姜彥豐財產 曝家庭開銷.房貸幾乎全她出！

粿粿揭沒占用范姜彥豐財產 曝家庭開銷.房貸幾乎全她出！
粿粿認跟王子「有逾矩行為」 向范姜彥豐道歉：讓你受傷害

粿粿認跟王子「有逾矩行為」 向范姜彥豐道歉：讓你受傷害
薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場
范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！
GD表演「習近平坐台下看」　加拿大總理變迷弟狂拍

GD表演「習近平坐台下看」　加拿大總理變迷弟狂拍
蔡依林睽違6年辦簽唱會　萬名粉絲一起喊Mommy！

蔡依林睽違6年辦簽唱會　萬名粉絲一起喊Mommy！
Melody爆哭憶爸爸幫擦鞋 「永遠都可以回美國找爸媽」

Melody爆哭憶爸爸幫擦鞋 「永遠都可以回美國找爸媽」
劉嘉玲結婚17年：就不想生小孩　張柏芝不逼婚兒子「不關我的事」

劉嘉玲結婚17年：就不想生小孩　張柏芝不逼婚兒子「不關我的事」
佐藤健來台TICC開唱！　衝上6樓送禮還開放錄影

佐藤健來台TICC開唱！　衝上6樓送禮還開放錄影
粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

舒淇不排除新戲自導自演 回望過去「20歲的我真的很勇敢」

舒淇不排除新戲自導自演 回望過去「20歲的我真的很勇敢」

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

頑童MJ116快閃台中開唱半小時　數千粉絲高舉手機海！癱瘓松竹車站

頑童MJ116快閃台中開唱半小時　數千粉絲高舉手機海！癱瘓松竹車站

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

俐蓁喊范姜彥豐「一日男友」被罵翻　躲1個月哽咽露面「沒資格向粿粿道歉」

俐蓁喊范姜彥豐「一日男友」被罵翻　躲1個月哽咽露面「沒資格向粿粿道歉」

馮德倫曬舒淇舊照險跪算盤XD　現身放閃愛妻：那麼漂亮♥

馮德倫曬舒淇舊照險跪算盤XD　現身放閃愛妻：那麼漂亮♥

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

看更多

金音獎／LÜCY扯壞衣服慌喊「露點了」　匆忙上台…HUSH幽默救援

即時新聞

剛剛
剛剛
8分鐘前0

奧斯卡名導在台開片票房紀錄破了！黃鐙輝重現《左撇子女孩》叫賣

21分鐘前0

看GD演唱會手燈突然沒電　派翠克被粉絲暖到：台灣人真的太善良

39分鐘前0

曹佑寧被問「粿王」尷尬笑了！親揭私下關係…曝錄《全明星》內幕

59分鐘前10

讓坣娜倩影「AI動起來」　白冰冰趕製影片「留住她最美好一面」

1小時前3

王力宏合唱Ella影片突下架！　爆遭「獅子大開口」驚人版權費曝光

1小時前0

吳慷仁「16歲帥兒」背景超狂…竟是星三代！　成績太差遭老師體罰

1小時前24

任容萱「掰了5年名模男友」恢單　被問Selina懷孕：希望再一個外甥

1小時前10

理想混蛋宣布再攻雄蛋！　許願揪太妍、周杰倫助陣合唱

1小時前0

隋棠跟管委會糾紛仍未落幕　陳隨意找她一起辦桌暫脫離暴風圈

1小時前0

宇宙人開唱巧遇他！　竟當眾「大動手腳」鬧翻後台

讀者迴響

熱門新聞

  1. 黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動
    23小時前144138
  2. MV製片開嗆黃明志「我忍了5年」黑幕全爆
    6小時前4040
  3. 護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品
    21小時前76101
  4. 護理女神全身赤裸陳屍浴缸！黃明志見救護抵達「慌張走人」
    7小時前4258
  5. 22歲YTR遭小黃司機「爬後座性侵」
    7小時前449
  6. 謝侑芯遺體「恐無法返台」！家人痛心：只想要真相
    6小時前2024
  7. 吳宗憲「婚姻最後只剩數字」！直播談粿粿出軌
    9小時前1431
  8. 直擊／GD唱完大巨蛋直奔金豬！搭千萬豪車現身　李洙赫黏TT跟身後
    17小時前124
  9. 快訊／怒轟黃明志說謊！　護理女神經紀人痛罵：你在隱瞞什麼？
    19小時前5267
  10. 黃明志涉毒被控2罪！　捲護理女神命案「恐坐牢2年、3鞭刑」
    5小時前5443
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合