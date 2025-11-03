黃明志涉2罪開庭日曝！　警見護理女神「裸死1跡象」：疑非第一現場

▲黃明志捲護理女神謝侑芯命案 。（圖／翻攝自IG）

記者翁子涵／綜合報導

馬來西亞歌手黃明志驚傳捲入台灣「護理師女神」謝侑芯命案，大馬警方證實他上月22日因神色慌張遭攔查，赫然在入住的房間內發現謝侑芯赤裸遺體倒臥浴缸內，且現場搜出9顆搖頭丸與壯陽藥，隨即將黃明志押返警局驗尿，也被驗出體內有4種毒品反應，上月24日黃明志在大馬被依持毒、濫用毒品2罪起訴，雖交保獲釋，但12月18日也將再度庭審。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黃明志捲入謝侑芯猝逝案。（併圖／翻攝自謝侑芯ig、記者黃克翔攝）



▲謝侑芯猝逝當天和黃明志在一起。（圖／翻攝自臉書）

台灣網紅謝侑芯曾擔任護理師，擁E級雙球被封「護理師女神」，上月22日赴大馬拍攝期間猝逝，享年31歲，起初說是心臟病發致死，不料昨（3日）馬來西亞《中國報》報導，黃明志由於行蹤可疑、神色緊張遭到警方攔截，事後被押著返回飯店房間，才讓謝侑芯的命案曝光。

謝侑芯命喪飯店浴缸當天竟是和黃明志在一起，現場還搜出9顆搖頭丸與壯陽藥，黃明志供稱與謝侑芯為拍攝影片而共處一夜，期間女方去洗澡後卻遲遲未出來，他進入查看才發現人已倒臥浴缸內，當場施行CPR但未能救回，而黃明志體內更是被驗出4毒品，整起事件翻轉，震驚台馬。

據《中國報》報導，黃明志初步尿檢對安非他命、甲基安非他命、K他命及四氫大麻酚4項毒品成分確呈陽性，在上月24日遭起訴，據警方透露死者全身赤裸倒臥在浴缸中，但浴缸、地面均沒水跡，懷疑是身亡後被從臥室移到浴缸。

黃明志上月24日在大馬被依持毒、濫用毒品2罪起訴，不過他否認罪嫌，以8000令吉（約58000台幣）交保，此案也將於12月18日開庭。他第一時間否認吸毒，還怒控救護車1小時才來，導致謝侑芯之死，卻被尿檢結果狠打臉，對此，黃明志經紀人回應：「目前已進入司法調查階段，尚未獲得任何警方的最終報告。黃明志本人已全力配合司法調查，在此懇請各界靜待報告結果。至於外界關注的謝侑芯事件，經紀人深感痛心與遺憾。」

《ETtoday新聞雲》提醒您，保護自己、遠離毒品！



