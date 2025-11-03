金曲大師屠穎驟逝...今廣州火化！　「遺體不運回台灣」原因曝

▲屠穎今在廣州火化。（圖／翻攝周華健臉書）



記者翁子涵／台北報導

資深音樂人、金曲獎最佳編曲人得主屠穎驚傳猝逝，享壽62歲，據悉屠穎疑似是跑步摔倒，滾石音樂也發聲明證實屠穎已於11月1日離世，粉絲團則發出公告透露屠穎將於今（3日）下午3點於廣州市殯儀館火化，並舉辦告別式。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲屠穎不幸猝逝震驚樂壇。（圖／翻攝屠穎臉書）



屠穎驟逝消息一出，眾星、音樂人紛紛發文悼念，資深歌手李麗芬更在臉書發起募款，協助家屬聘用專機，將屠穎的遺體運回台灣，並承諾個人將捐出10萬元，隨後音樂人于冠華與鍾興民也紛紛表態支持，不過昨屠穎粉絲團公告屠穎將於今（3日）下午3點於廣州市殯儀館火化，並舉辦告別式，「家屬由衷感謝大家對他的關心與思念，也請大家用自己的方式，跟他說聲再見。」

而滾石音樂稍早也發文致哀：「我們敬愛的屠穎老師，於2025年11月1日離開了他所熱愛的世界。老師驟然的離世讓大家感到無比悲痛與不捨。但我們相信屠穎老師已安息在更美好的地方，音樂精神永存人心。我們尊從家屬的意願，沈重地向大家公告此消息。老師的後事將由家屬細心處理，相關細節將另行通知，敬請各界體諒。感謝各界朋友的關懷與悼念。」

