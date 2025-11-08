11月8日星座運勢／雙魚座三運齊發！ 12星座搶看幸運色添運
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：事業策略成功
感情：逃避價值問題
財運：控制降低成本
幸運色：棕色
貴人：獅子
小人：雙魚
雙子座 ♊
工作：珍惜眼前成就
感情：放鬆心情等待
財運：擇優投資風險
幸運色：粉紅色
貴人：天秤
小人：獅子
天秤座 ♎
工作：拓展業務合作
感情：和戀人看電影
財運：財富充裕幸福
幸運色：灰色
貴人：水瓶
小人：雙子
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：堅持自我原則
感情：關心照顧親友
財運：美好財運回流
幸運色：粉紅色
貴人：金牛
小人：牡羊
金牛座 ♉
工作：提高專業技能
感情：愛情運勢提升
財運：外地求財順利
幸運色：橘色
貴人：處女
小人：巨蟹
處女座 ♍
工作：交際適時讚美
感情：相互體諒感恩
財運：穩妥投資理財
幸運色：玫瑰色
貴人：天蠍
小人：射手
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：找到創新方案
感情：渴望暫時單身
財運：努力研究股票
幸運色：棕色
貴人：魔羯
小人：處女
天蠍座 ♏
工作：廣招賢能人士
感情：沉浸浪漫約會
財運：高額投資獲利
幸運色：黑色
貴人：牡羊
小人：天蠍
雙魚座 ♓
工作：技能有望提升
感情：交友積累人脈
財運：得到投資時機
幸運色：黃色
貴人：雙魚
小人：金牛
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：了解競爭對手
感情：意外遇見愛情
財運：瞭解投資方向
幸運色：淡藍色
貴人：雙子
小人：天秤
獅子座 ♌
工作：加強內部溝通
感情：集體合作共贏
財運：交給理專規劃
幸運色：粉紅色
貴人：射手
小人：魔羯
射手座 ♐
工作：職場效益提升
感情：雙方相處愉悅
財運：靈活掌握賺錢
幸運色：橘色
貴人：巨蟹
小人：水瓶
