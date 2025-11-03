黃明志涉毒被控2罪！　捲護理女神命案「超慘下場曝光」還有3鞭刑

▲黃明志爆捲台網紅謝侑芯猝逝案。（圖／翻攝自Instagram）



記者翁子涵／綜合報導

馬來西亞歌手黃明志驚傳捲入台灣「護理師女神」謝侑芯命案，大馬警方證實他上月22日因神色慌張遭攔查，赫然在入住的房間內發現謝侑芯赤裸遺體倒臥浴缸內，且現場搜出9顆藍色藥丸與壯陽藥，隨即將黃明志押返警局驗尿，也被驗出體內有4種毒品反應，上月24日黃明志在大馬被依持毒、濫用毒品2罪起訴，一旦罪名成立，黃明志恐面臨至少被關2年、3鞭打和罰款。

▲謝侑芯飯店浴缸昏迷，黃明志被驗出毒品反應。（圖／翻攝自臉書）



據馬來西亞《中國報》報導，謝侑芯死因仍待化驗報告釐清，但黃明志初步尿檢對安非他命、甲基安非他命、K他命及四氫大麻酚4項毒品成分呈陽性反應，已於上月24日依吸毒與擁毒罪在吉隆坡第一刑事推事庭被起訴，而根據當地法規，若持毒可被判監禁至少2年或不超過5年，以及鞭刑至少3下或不超過9下，而吸毒則被會罰不超過5000令吉（約36000台幣）或最高2年的監禁及不超過3年觀察期。

黃明志上月24日在大馬被依持毒、濫用毒品2罪起訴，不過他否認罪嫌，繳交缴付8000令吉（約58000台幣）保釋金交保，此案件也將於12月18日開庭，而對於體內被驗出4種毒品，包含安非他命、甲基安非他命、K他命及四氫大麻酚4項毒品成分，對此，黃明志經紀人回應：「目前已進入司法調查階段，尚未獲得任何警方的最終報告。黃明志本人已全力配合司法調查，在此懇請各界靜待報告結果。至於外界關注的謝侑芯事件，經紀人深感痛心與遺憾。」