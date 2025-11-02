林逸欣曾開唱台下僅5人！　「卻永遠有他」告白：最堅強後盾

▲林逸欣舉辦音樂會。（圖／欣宇宙音樂提供）



林逸欣昨（1日）舉辦2025生日音樂會《The Little Things》，老公Tony為她全場忙進忙出，成最甜蜜現場總監，她準備演唱〈I Dreamed a Dream〉時，自爆：「這首歌我第一次唱是在高中才藝表演，結果破音！今天要是再破音，影片就銷毀；沒破音的話，請大家幫我廣發出去！」引爆笑聲。

她更感性提到哥哥，本來哥哥今天無法到場，卻還是克服萬難出席了，「他每次都給我驚喜，從我第一場演出到現在，每一場都出現，從生平第一場，太小只有五個觀眾，一直到現在，哥哥總是陪著我，從不缺席，謝謝哥哥，一直是我最大的後盾！」



她也隔空對南部的爸媽喊話：「因為天氣變化大，兩老身體有點微恙，我特別開了私人直播，相信他們現在應該在 iPad 前面看著。」緊接俏皮對著鏡頭說：「嗨！爸爸媽媽，嗨！」隨後帶來親情組曲，有她寫給母親的歌〈風箏〉、李雨的〈姊姊〉、和羅大佑寫給鳳飛飛的經典名曲〈心肝寶貝〉，讓在場樂迷感動到頻頻拭淚。



緊接著林逸欣正式介紹甫上線的新歌〈你是我的天空〉說：「這首〈你是我的天空〉從創作至今許多年，終於正式發行了！」表示把對父親的感謝都寫在歌裡，隨即又改口是「對爸爸媽媽的感謝、他們的愛與溫暖都寫進去了～不然媽媽會吃醋啦！」全場爆笑。她笑著望向鏡頭：「希望他們的 iPad 網速夠順，因為這首歌就是要唱給他們聽的。」現場化為最溫柔的時刻。

在壓軸曲〈蒲公英〉前，她回憶起當年在租屋處創作的故事：「那時候自己去阿通伯買錄音卡和56鍵鍵盤，自己摸索怎麼接線、錄音，終於完成了第一首創作。」她說：「每次唱這首歌，都會想起那個很努力的自己。我相信每個人心中都有一個小小的『我』，很倔強、很努力。」還下台與大家零距離接觸，全場歌聲與笑聲交織，為這場生日音樂會畫下最暖心的句點。

