ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

秦楊罹癌又幾乎失明「後事交代好了」
一票人遊韓遇過！店員「偷刷高價品」
「華城殺人魔」前妻首現身：為何沒殺我
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

粿粿 范姜彥豐 屠穎 吳青峰 楊丞琳 林俊傑 G-DRAGON 馮淬帆

林逸欣曾開唱台下僅5人！　「卻永遠有他」告白：最堅強後盾

▲▼林逸欣舉辦音樂會。（圖／欣宇宙音樂提供）

▲林逸欣舉辦音樂會。（圖／欣宇宙音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

林逸欣昨（1日）舉辦2025生日音樂會《The Little Things》，老公Tony為她全場忙進忙出，成最甜蜜現場總監，她準備演唱〈I Dreamed a Dream〉時，自爆：「這首歌我第一次唱是在高中才藝表演，結果破音！今天要是再破音，影片就銷毀；沒破音的話，請大家幫我廣發出去！」引爆笑聲。

▲▼林逸欣演唱多首經典歌。（圖／欣宇宙音樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼林逸欣演唱多首經典歌。（圖／欣宇宙音樂提供）

▲▼林逸欣。（圖／欣宇宙音樂提供）

她更感性提到哥哥，本來哥哥今天無法到場，卻還是克服萬難出席了，「他每次都給我驚喜，從我第一場演出到現在，每一場都出現，從生平第一場，太小只有五個觀眾，一直到現在，哥哥總是陪著我，從不缺席，謝謝哥哥，一直是我最大的後盾！」
 
她也隔空對南部的爸媽喊話：「因為天氣變化大，兩老身體有點微恙，我特別開了私人直播，相信他們現在應該在 iPad 前面看著。」緊接俏皮對著鏡頭說：「嗨！爸爸媽媽，嗨！」隨後帶來親情組曲，有她寫給母親的歌〈風箏〉、李雨的〈姊姊〉、和羅大佑寫給鳳飛飛的經典名曲〈心肝寶貝〉，讓在場樂迷感動到頻頻拭淚。
 
緊接著林逸欣正式介紹甫上線的新歌〈你是我的天空〉說：「這首〈你是我的天空〉從創作至今許多年，終於正式發行了！」表示把對父親的感謝都寫在歌裡，隨即又改口是「對爸爸媽媽的感謝、他們的愛與溫暖都寫進去了～不然媽媽會吃醋啦！」全場爆笑。她笑著望向鏡頭：「希望他們的 iPad 網速夠順，因為這首歌就是要唱給他們聽的。」現場化為最溫柔的時刻。

在壓軸曲〈蒲公英〉前，她回憶起當年在租屋處創作的故事：「那時候自己去阿通伯買錄音卡和56鍵鍵盤，自己摸索怎麼接線、錄音，終於完成了第一首創作。」她說：「每次唱這首歌，都會想起那個很努力的自己。我相信每個人心中都有一個小小的『我』，很倔強、很努力。」還下台與大家零距離接觸，全場歌聲與笑聲交織，為這場生日音樂會畫下最暖心的句點。
 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

林逸欣

推薦閱讀

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

2小時前

快訊／E級護理女神猝死！　驚傳黃明志在場涉毒被逮

快訊／E級護理女神猝死！　驚傳黃明志在場涉毒被逮

5小時前

「護理師女神」謝侑芯飯店浴缸昏迷！　黃明志當場CPR搶救不治

「護理師女神」謝侑芯飯店浴缸昏迷！　黃明志當場CPR搶救不治

5小時前

范姜彥豐、粿粿爭議延燒！　鄭家純親解「月子中心業配」階級內幕

范姜彥豐、粿粿爭議延燒！　鄭家純親解「月子中心業配」階級內幕

9小時前

「華城殺人魔」李春才姦殺14人性侵30人　前妻首現身：為何沒殺我

「華城殺人魔」李春才姦殺14人性侵30人　前妻首現身：為何沒殺我

7小時前

范姜彥豐哥哥是牙醫！　兄弟高顏值同框照曝…媽媽是「選美皇后」

范姜彥豐哥哥是牙醫！　兄弟高顏值同框照曝…媽媽是「選美皇后」

8小時前

王子粿粿爆不倫代言又掉1個！品牌方宣布「合作關係結束」揭他道歉

王子粿粿爆不倫代言又掉1個！品牌方宣布「合作關係結束」揭他道歉

10小時前

錦雯清唱6個字「遭索取5萬元版權費」　李竺芯首露面：欣然接受

錦雯清唱6個字「遭索取5萬元版權費」　李竺芯首露面：欣然接受

23小時前

范姜彥豐反擊粿粿：「鋪天蓋地的謊言和誇飾」　「幫妳買包說我沒出生產費」

范姜彥豐反擊粿粿：「鋪天蓋地的謊言和誇飾」　「幫妳買包說我沒出生產費」

11/1 18:04

護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品

護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品

48分鐘前

快訊／黃明志發聲：我沒有吸毒！護理師女神飯店同房猝死…他被逮

快訊／黃明志發聲：我沒有吸毒！護理師女神飯店同房猝死…他被逮

4小時前

獨家／GD點讚他們影片！台灣兄妹被邀入大巨蛋　媽媽震撼：奇蹟發生

獨家／GD點讚他們影片！台灣兄妹被邀入大巨蛋　媽媽震撼：奇蹟發生

3小時前

熱門影音

范姜彥豐「名字排在粿粿後面就生氣」　金鐘獎也沒祝福..她嘆：不敢分享成就

范姜彥豐「名字排在粿粿後面就生氣」　金鐘獎也沒祝福..她嘆：不敢分享成就
粿粿揭沒占用范姜彥豐財產 曝家庭開銷.房貸幾乎全她出！

粿粿揭沒占用范姜彥豐財產 曝家庭開銷.房貸幾乎全她出！
薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場
鄭怡痛憶坣娜曾送暖　 施孝榮「珍惜身旁朋友」

鄭怡痛憶坣娜曾送暖　 施孝榮「珍惜身旁朋友」
范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！
粿粿認跟王子「有逾矩行為」 向范姜彥豐道歉：讓你受傷害

粿粿認跟王子「有逾矩行為」 向范姜彥豐道歉：讓你受傷害
蕭敬騰一見鍾情Summer就開追　向太佩服他勇氣「就是個男人」

蕭敬騰一見鍾情Summer就開追　向太佩服他勇氣「就是個男人」
向佐跳抖音團播　好像有跳又好像沒跳

向佐跳抖音團播　好像有跳又好像沒跳
劉嘉玲結婚17年：就不想生小孩　張柏芝不逼婚兒子「不關我的事」

劉嘉玲結婚17年：就不想生小孩　張柏芝不逼婚兒子「不關我的事」
《全明星》紅隊粿粿出軌王子　藍隊隊長胡宇威：要清楚分寸

《全明星》紅隊粿粿出軌王子　藍隊隊長胡宇威：要清楚分寸
鬼鬼否認與炎亞綸鬧翻 坦言「生活不同，自然淡了」

鬼鬼否認與炎亞綸鬧翻 坦言「生活不同，自然淡了」
45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！

45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！
粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

頑童MJ116快閃台中開唱半小時　數千粉絲高舉手機海！癱瘓松竹車站

頑童MJ116快閃台中開唱半小時　數千粉絲高舉手機海！癱瘓松竹車站

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

舒淇首執導筒「最大的挑戰」 暢談演員到導演的蛻變

舒淇首執導筒「最大的挑戰」 暢談演員到導演的蛻變

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

看更多

【閃開撞到不負責】萬聖節遇「兩津勘吉」結伴皮卡丘

即時新聞

剛剛
剛剛
48分鐘前1537

護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品

1小時前41

直擊／小S也來看GD！李洙赫續兩天入場大巨蛋　一現身3樓暴動狂拍

1小時前0

家的意義是什麼？10歲新住民男童回答…全場感動點頭　導演入籍台灣

1小時前0

林逸欣曾開唱台下僅5人！　「卻永遠有他」告白：最堅強後盾

2小時前2

蔡依林罕見「肉體接觸」寵粉！　「唱跨年不倒數」原因曝光

2小時前55123

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

2小時前24

跟粿王一樣是《全明星》紅隊！　曹佑寧「連發3則驚呼文」全網笑了

3小時前170

獨家／GD點讚他們影片！台灣兄妹被邀入大巨蛋　媽媽震撼：奇蹟發生

3小時前0

爸颱風搶修電線桿…目睹同事「被高壓電電到」　女星心疼曝後遺症

3小時前0

《入青雲》盧昱曉是誰？低調富二代、時尚高材生「初戀臉」韓網也熱議

讀者迴響

熱門新聞

  1. 黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動
    2小時前106123
  2. 快訊／E級護理女神猝死！　驚傳黃明志在場涉毒被逮
    5小時前7061
  3. 「護理師女神」謝侑芯飯店浴缸昏迷！黃明志CPR搶救不治
    5小時前4242
  4. 鄭家純親解「月子中心業配」階級內幕！
    9小時前1617
  5. 「華城殺人魔」李春才姦殺14人性侵30人　前妻首現身：為何沒殺我
    7小時前386
  6. 范姜彥豐哥哥是牙醫！　兄弟高顏值同框照曝光
    8小時前2624
  7. 王子粿粿爆不倫代言又掉1個！品牌方宣布「合作關係結束」
    10小時前3438
  8. 錦雯清唱6個字遭索取版權費　李竺芯首露面回應
    23小時前4
  9. 范姜彥豐反擊粿粿謊言和誇飾「幫妳買包說我沒出生產費」
    11/1 18:0470105
  10. 護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品
    48分鐘前2029
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合