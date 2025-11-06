11月6日星座運勢／水瓶要有大格局！ 處女開始曖昧情
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：放手擴展格局
感情：讓情人感動了
財運：加強趨勢分析
幸運色：粉紅色
貴人：獅子
小人：雙魚
雙子座 ♊
工作：建立積極文化
感情：情人互動良好
財運：社交開創財源
幸運色：藍色
貴人：魔羯
小人：水瓶
天秤座 ♎
工作：勇於開拓業務
感情：貼心入微溫馨
財運：收到額外禮物
幸運色：橘色
貴人：雙子
小人：獅子
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：得到培訓機會
感情：愛情成長旅程
財運：大筆存入現金
幸運色：紫色
貴人：天秤
小人：牡羊
金牛座 ♉
工作：帶動大家情緒
感情：進行約會交流
財運：把握市場低點
幸運色：紫色
貴人：牡羊
小人：處女
處女座 ♍
工作：自我管理時間
感情：兩人漸漸曖昧
財運：把握公司盈利
幸運色：棕色
貴人：射手
小人：魔羯
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：心緒平靜穩定
感情：打動對方芳心
財運：保持財務平衡
幸運色：綠色
貴人：金牛
小人：天蠍
天蠍座 ♏
工作：獲得技術支援
感情：掌握對方心思
財運：有望翻紅出清
幸運色：亮紅色
貴人：雙魚
小人：巨蟹
雙魚座 ♓
工作：勇於積極承擔
感情：小小甜蜜細節
財運：支出少獲利多
幸運色：綠色
貴人：天蠍
小人：金牛
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：工作很有計劃
感情：可以休息片刻
財運：熟悉金融市場
幸運色：灰色
貴人：水瓶
小人：天秤
獅子座 ♌
工作：精進溝通技巧
感情：貴人相助有成
財運：積極發掘機會
幸運色：白色
貴人：處女
小人：雙子
射手座 ♐
工作：上班心情愉快
感情：兩人一見如故
財運：主動向外求財
幸運色：橙色
貴人：巨蟹
小人：射手
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響