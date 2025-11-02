陳喬恩陸綜發聲：我不生孩子！被女星當場炫娃催生…高EQ回：妳很棒

記者陳芊秀／綜合報導

女星陳喬恩與老公艾倫（本名曾偉昌）參加陸綜《天聲一對》，時常因節目發言成為熱搜焦點。她最新一期提到「我不生孩子」，當眾被已婚大陸女星杜若溪催生，對方不斷勸說生小孩好處，不過她保持微笑回應「妳很棒」、「祝福妳」，兩位女星的對話再度掀起陸網熱議。

▲陳喬恩上陸綜被催生，直率回答「我不生孩子。」（圖／翻攝自微博）

根據陸網剪輯瘋傳的節目片段，陳喬恩在節目中表示「我不生小孩」，令杜若溪一聽震驚，而她接著說「我覺得吧，我現在過得真的很爽。其實就這樣的狀態之下，如果他來了我非常開心，如果他不來我也覺得，我這不是挺開心嗎，也很好呀！」

杜若溪流露震驚表情，告訴陳喬恩「親愛的，一定要有一個小朋友」，陳喬恩回答「我最怕的就是有人跟我講這個話」。接著杜若溪現場放出女兒的語音訊息，女兒娃娃音說「非常非常地想妳，快點回來好不好」。陳喬恩表示「是是是，這樣的話我朋友也會放給我聽」，面對杜若溪持續勸生，她表情略有為難但還是保持笑容回答，「好啦妳很棒！恭喜妳」、「就很棒，恭喜妳，為妳開心」。

▲面對女星放女兒錄音勸生娃，陳喬恩回答：「妳很棒！祝福妳。」（圖／翻攝自微博）

陳喬恩表示：「我不排斥啦，但我覺得順其自然，我很享受當下。」而子畫面出現老公艾倫受訪回應：「有孩子有孩子的好，沒有孩子也有兩個人的生活，兩個人的快樂。」

陸網留言支持陳喬恩「順其自然不被生育綁架的態度很灑脫」、「陳喬恩是一個活的很清醒的」、「享受當下的生活狀態比什麽都重要」。還有人批評催生杜若溪「以前挺喜歡杜若溪的。但是催生真的很下頭」、「催人家幹啥了，跟傷口上撒鹽有啥區別了」。