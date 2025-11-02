王子粿粿爆不倫代言又掉1個！品牌方宣布「合作關係結束」揭他道歉

記者陳芊秀／綜合報導

藝人范姜彥豐拍片控訴妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），粿粿昨日（1）也透過影片爆哭道歉，夫妻各自揭露婚姻內幕，事件持續延燒中。王子原訂11月上海舉辦的音樂會及台灣一日店長活動皆已取消，而他與粿粿共同代言的保健品牌「大立美」也宣布合作關係結束。

▲粿粿與王子曾共同代言保健品牌，品牌方近日發聲明。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）

[廣告]請繼續往下閱讀...

大立美在聲明中指出，近期有關邱勝翊先生的輿論事件已引起社會各界關注，公司一向重視品牌形象與社會責任。聲明中強調，邱勝翊在事件發生後，已於第一時間誠懇致歉，並「主動提出合意終止」與本公司之合作，經雙方協調後，合作關係已正式結束。

此外，針對外界傳聞王子是品牌股東的說法，大立美也藉此聲明鄭重澄清。品牌方表示，有關「邱勝翊先生投資大立美」的相關內容與事實不符，強調邱勝翊在合作期間僅擔任品牌主理人及代言人，主要協助推廣品牌理念，「並未參與大立美的投資或經營事務」，盼社會大眾能將焦點回歸於產品本質。

▲品牌最新聲明。（圖／翻攝自大立美）

【大立美官方聲明】

關於近期形象代言人相關事件

近期社群上有關邱勝翊先生的輿論事件引起社會各界的關注。本公司一向重視品牌形象與社會責任，對於任何與品牌相關的合作，我們始終秉持誠信、尊重與專業的原則。

有關外界部分傳聞提及「邱勝翊先生投資大立美」相關內容與事實不符。邱勝翊先生在合作期間擔任品牌主理人及代言人，主要協助推廣品牌形象與理念惟其並未參與大立美的投資或經營事務。

邱勝翊先生於事件發生後，已於第一時間誠懇致歉，並主動提出合意終止與本公司之合作經雙方協調後，合作關係已結束。

本公司將持續專注於產品品質與顧客體驗，堅持以真誠、善意與專業的態度面對每一位支持者與使用者。

誠摯感謝各界的理解與關心，並期盼社會大眾能將焦點回歸於產品本質與品牌初衷。

大立健康美麗事業股份有限公司

2025年11月1日