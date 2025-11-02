HowHow被封「業配之王」靠1招海撈：出社會膝蓋要軟

記者許逸群／台北報導

全台首檔大型樂團養成節目《樂團祭》第十集迎來全新挑戰「商業主題」，邀請網路名人HowHow與金鐘、金馬配樂得主盧律銘擔任神秘客，兩人從不同角度點評樂團如何在理想與現實間取得平衡。節目中HowHow不改幽默本色，甚至透露不排斥和歌手老婆鄧福如組樂團！

▲HowHow受邀擔任《樂團祭》神秘客。（圖／《樂團祭》提供）



HowHow近年事業多元發展，從YouTuber、喜劇演員到和其他位YouTuber組成的樂團七月半中擔任貝斯手兼團長，皆有斬獲，被封為「業配之王」的他在節目中以過來人身份分享：「有點庸俗沒關係，要告訴年輕人，出社會膝蓋就是要軟。」

被問到自己「最軟」的一次合作，HowHow笑回：「每一次都很軟，但很多時候在妥協的過程，都會跟廠商磨出一個自己也沒想過的創意或者劇情。」他很幸運，從研究所畢業之後未經歷過「沒案子」的階段，足見他在商業市場上的續航力。

與HowHow一同登場的盧律銘則以專業角度分享，音樂創作的「商業考量」並非侷限，而是溝通與創意的延伸：「電影配樂一開始都覺得很酷，但後來導演、監製一定會有意見，如何在拉扯中找到平衡，就是不失去自我的關鍵。」HowHow也附和：「有時改著改著，反而會找到原本沒看到的盲點。」

▲「旺福」透露每首創作都有「目的」。（圖／《樂團祭》提供）

節目中，各樂團紛紛以創作回應「商業」主題，展現不同面向的幽默與現實感。旺福樂團的主唱小民則坦言創作每一首歌都有商業目的，其中就曾為夯劇《俗女養成記2》創作插曲〈蚵仔麵線〉，主唱瑪靡笑說：「我們是個愛吃的團，希望有更多食物廠商找我們合作。」

《樂團祭》第十集以「商業主題」為題，不僅揭開音樂背後的現實課題，也讓觀眾看到創作者面對市場時的真誠與自嘲。此外，《樂團祭》最終舞台將把樂團從棚內拉到現場，完整呈現音樂祭樣貌，於12月5、6、7日在新北大都會公園水漾啵啵廣場盛大舉行音樂祭。