丫頭昔錯挺王子「專情不愛玩」　PTT鄉民翻出猛嘲諷

▲粿粿與王子外遇。（圖／翻攝IG／meigo.c）



記者張靖榕／綜合報導

藝人范姜彥豐爆料指控妻子「粿粿」江瑋琳與「王子」邱勝翊外遇；王子已坦言「超過了朋友間應有的界線」，粿粿1日也透過影片坦承與邱男有「逾矩行為」。風波持續延燒，有網友翻出藝人「丫頭」詹子晴過去聲援王子的貼文，稱他不愛玩又專情，如今被PTT鄉民嘲諷「只對人妻專情」。

王子於2021年與香港女星鄧麗欣分手時，曾被外界質疑私下花心、玩得很開，當時丫頭在社群平台力挺好友，表示會這麼說的人一定不認識邱勝翊，「邱勝翊是我認識演藝圈最宅的男藝人，不愛出門、不愛夜生活、不愛喝酒、不愛應酬、不愛交際生活。而且非常專情的男生，談戀愛眼裡只有對方。」她也強調，王子對工作夥伴與朋友都十分尊重且用心，完全不像傳言所指的「花心」。

▲丫頭。（圖／翻攝自Facebook／詹子晴丫頭小闆娘）



王子當時回應丫頭的貼文表達感謝，「15年的交情值了」！王子如今捲入婚姻風暴，與粿粿之間的關係遭踢爆後，PTT鄉民們翻出丫頭當年的言論，對照現況有夠諷刺。

「秒切割爬牆人妻，真的很專情呢」、「只愛人妻很專情啊」、「宅在家裡跟人妻玩沒毛病」、「丞相出門一定要有人妻」等酸言在PTT留言區不斷湧現，網友們戲稱「草丞相只專心對待每個人妻」、「笑死不愛出門但是跟兩個人妻跑去美國兩個禮拜」、「怎麼感覺話反著看才比較接近王子人設」。