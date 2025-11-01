粿粿家人怒控范姜彥豐「愛計較」：3年真的夠了！

記者葉文正／台北報導

藝人粿粿與丈夫范姜彥豐的離婚事件越鬧越大，粿粿PO影片解釋後，又遭到部分網友批評，結果有一位自稱是粿粿家人的我是粿粿家人的Kiwi，跳出來在脆(Threads)上疾呼：「粿粿道歉不是為了自己出軌找理由，她是勇敢還原3年來的無私奉獻，還有那些一直要驗DNA的人也全部去抄心經，敢再傷害XX你試試看，還沒生的那些鍵盤手絕對報應在你們未來XX身上。」

▲粿粿拍影片談離婚經過。（圖／翻攝自IG／meigo.c）

Kiwi氣到一個不行，直指內幕：「我們道歉我們認錯，並不是為了自己出軌找理由，她已被攻擊的體無完膚，即便會迎來的指控謾罵，她還是要勇敢的還原3年來婚姻的問題，我相信她絕對願意無私奉獻撐起家計、照顧家庭，但是換來的永遠只是計較我幾成你幾成，溝通折磨到天亮還要繼續去工作，說是美國禮物，但是好像還沒付錢噢。」

▲粿粿親戚KIWI。（圖／翻攝TREAD）

Kiwi續透露，「我們的朋友都知道，長期都是我們女方在幫忙分擔帶xx，原因是：我要工作，他一個人帶粿醬，沒辦法，蛤？不主外也不主內，又愛計較公平無論生活上或是金錢上，嗯！」

▲粿粿與范姜已成怨偶（圖／翻攝自IG）

Kiwi談到范姜過去形象，「我們也常說他很好呀！個性好人好！又帥！但是這都是我們看到的，努力編織出來的相處不是我們，請大家不要看得這麼表面，原來勸合不勸離的我們（家人）才是幫兇，嗯！現在只剩下帥！找不到任何留戀的理由，我認為3年了，真的也夠了。」

她也繼續幫粿粿說話：「誰都想被照顧被呵護，她堅強的太孤獨太辛苦了，他最終談離婚，也不要小孩，嗯！太好了！我們絕對用滿滿的愛灌爆粿醬，以上這婚你們不離嗎？」

Kiwi越說越氣，最終想說：妹恭喜解脫了！那些一直要驗DNA的人也全部去抄心經，敢再傷害xx你試試看，還沒生的那些鍵盤手絕對報應在你們未來xx身上。」

她也認為，「我絕對相信范姜的難過是真的！我真的也同情！但兩個人的發聲 是兩件完全不同的事，對！出軌就是有錯！完全沒否認，但是三年來的溝通為什麼無效，為什麼不聽，所以自己也有錯 ，都各自反省。」