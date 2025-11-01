早上還在發文…金曲音樂人屠穎疑跑步摔倒過世　享壽62歲

記者蔡琛儀／台北報導

資深音樂人、金曲獎最佳編曲人得主屠穎驚傳猝逝，享壽62歲！他的驟逝立刻影響到原定今日（1日）舉辦的齊豫廣州演唱會，主辦單位緊急發布公告，以「因團隊成員突發意外，無法正常舉行」為由，宣布演出延期，公告中的「團隊成員突發意外」，就是指屠穎的突然離世。據悉屠穎疑似是跑步摔倒，而他昨天還在臉書分享跑步機照片，應平常頗喜愛跑步。

▲屠穎。（圖／翻攝屠穎臉書）

由於屠穎今天早上還在臉書發文，傍晚就傳出噩耗，不少圈內好友都不敢置信，李國超心痛發文：「哭紅雙眼的我！我真的捨不得你！我的摯友！」陳子鴻也發文：「45年的老友，屠穎老師一路好走。」許常德發文：「沒有屠穎的編曲，如果雲知道，沒有天空，長期的夥伴，我的很多作品都跟他有關，但很少見面，最後一次是在他的餐廳，這麼深的作品連結，我們都會再見面的。」

屠穎在樂壇的地位舉足輕重，他生涯編曲作品超過千首，是許多天王天后的幕後推手，包括王菲〈天空〉、辛曉琪〈味道〉、張信哲〈過火〉、張學友〈情書〉等KTV傳唱金曲都出自他手，還有劉德華、張惠妹、張學友縱貫線等，合作過的歌手名單堪稱「半個華語樂壇」。

他不僅活躍於錄音室，近年也經常擔任大型演唱會的音樂總監或現場鍵盤手，像是周華健、齊豫等人，對許多經典歌曲的聲音表現與質感，有著深遠的影響。屠穎兒子屠衡跟隨爸爸腳步深耕音樂圈，也曾在徐佳瑩等人演唱會上擔任樂手。