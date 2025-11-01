胡宇威《好好吃飯》成現代欣梅爾！　怒抓偷拍色狼：如果是他一定會這麼做

記者蕭采薇／台北報導

影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》（簡稱《好好吃飯2》），胡宇威飾演的「湯瑪士」在公車上見義勇為，奮勇擊退公車色狼，展現暖男的超強正義感，簡直就是《葬送的芙莉蓮》現代版「勇者欣梅爾」。

▲《好好吃飯2》胡宇威抓到巴士色狼正在偷拍身旁女性大腿，未料對方拿刀威脅。（圖／公視+提供）

《好好吃飯2》中，李玲葦和胡宇威各自踏出舒適圈，分別搭乘巴士前往民宿，卻也遇上不同的困難，首集最緊張一幕，胡宇威飾演的「湯瑪士」在公車上發現有色狼偷拍身旁女性大腿，他立刻抓住對方的手怒吼：「你在幹嘛！」

兩人在巴士上爆發激烈拉扯，對方甚至亮出小刀威脅，引起全車尖叫，幸好最後他用包包擋住對方的兇狠攻擊，這一幕讓他成為乘客眼中的英雄，雖然他事後有些懊惱是否太衝動，但也令人聯想到超人氣動畫裡《葬送的芙莉蓮》名言：「如果是勇者欣梅爾，他一定會這麼做的！」這一幕象徵角色「湯瑪士」的破繭而出，更令人期待他接下來面對友情和愛情的態度。

▲《就算一個人也可以好好的吃飯2》胡宇威即將前往朋友託付經營的民宿。（圖／公視+提供）



胡宇威在《好好吃飯2》還吸引到辣妹（謝凱蒂飾）搭訕，謝凱蒂一上巴士就眼神緊盯胡宇威，刻意坐在身邊還脫外套、巧露香肩，甚至提出「一起吃便當」的邀約，但胡宇威與李玲葦一樣，堅守美食底線，緊緊摟著便當不放，故意說出：「不行！這是給我女朋友的。」

一句話瞬間讓對方碰釘子，被問到現實生活是否也欣賞這樣直率又敢出手的女生？胡宇威笑說：「要看時間給我什麼答案，我是那種需要時間觀察的人，不會閃電型戀愛，也不會因為一個動作就立刻陷進去，不然很容易被詐騙啦！」

▲《就算一個人也可以好好的吃飯2》胡宇威被身旁女子注意到。（圖／公視+提供）

另一方面，李玲葦在《好好吃飯2》飾演「艾蜜莉」，則在同一班公車上見到兩名竊賊聯手偷乘客錢包，她選擇靜靜觀察卻不敢出聲，事後獨自坐在車站長椅上，雙手緊抱福隆便當，心裡想著：「我是不是該更勇敢一點？」這個細膩的片刻成為她角色成長的起點，也象徵著「吃掉孤單」的意涵，即使一個人也可以鼓起勇氣面對生活。

▲《就算一個人也可以好好的吃飯2》李玲葦不甘被插隊，一口氣買下兩個便當。（圖／公視+提供）

另外，李玲葦在大排長龍的便當店前，終於輪到自己時，差點被人插隊搶走最後兩個便當，她決心霸氣出手一次包下兩個便當，她自己都忍不住佩服角色的行動力：「那一瞬間真的好爽！」李玲葦回憶拍攝當下：「我還以為福隆便當是劇組搭的，結果才知道那是真的店面！我們家也愛吃，但我從來沒發現就是那一間。」她形容那位搶便當的演員「專業到讓艾蜜莉本人都會生氣」。

▲李玲葦接下代理經營民宿的重擔。（圖／公視+提供）



本人如果遇到相同事情，也會和角色一樣反應嗎？李玲葦笑稱自己是「偶爾會據理力爭」的人，坦言私下會看情況才決定要不要出手：「如果現場沒有人挺弱小的人，我就會出來幫忙；但如果有比我更強悍的，那我就在旁邊『stand by』。」《就算一個人也可以好好的吃飯2》第一部已於公視+、LINE TV上架，第二部將於11月11日上架。