11月4日星座運勢／射手短線投資獲利 雙魚來頓浪漫晚餐添好運
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：事業專心一意
感情：堅定信仰追求
財運：偏財小有進帳
幸運色：橙色
貴人：天秤
小人：射手
雙子座 ♊
工作：保持冷靜應對
感情：易獲異性幫助
財運：有投資的眼光
幸運色：玫瑰色
貴人：牡羊
小人：金牛
天秤座 ♎
工作：讓事業有進展
感情：感情圓融和諧
財運：應酬小賺禮金
幸運色：綠色
貴人：天蠍
小人：巨蟹
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：適合推行計劃
感情：有望約會成功
財運：得到獎助學金
幸運色：卡其色
貴人：雙子
小人：牡羊
金牛座 ♉
工作：提高生產價值
感情：價值關係緊張
財運：忙碌賺取投資
幸運色：粉紅色
貴人：射手
小人：水瓶
處女座 ♍
工作：確保產品供應
感情：娛樂增加戀愛
財運：理性規畫理財
幸運色：金色
貴人：雙魚
小人：天秤
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：凝聚團隊忠誠
感情：戀愛勇氣重要
財運：靈活運用資金
幸運色：紫色
貴人：金牛
小人：獅子
天蠍座 ♏
工作：建立個人品牌
感情：美好回憶珍藏
財運：善於財務工具
幸運色：白色
貴人：水瓶
小人：處女
雙魚座 ♓
工作：工作進度超前
感情：吃頓燭光晚餐
財運：自己研究股票
幸運色：粉紅色
貴人：處女
小人：天蠍
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：好情緒有動力
感情：得到異性關注
財運：開始突破重圍
幸運色：白色
貴人：獅子
小人：雙子
獅子座 ♌
工作：提升工作效率
感情：新的模式展開
財運：投資耐性勿急
幸運色：大紅色
貴人：魔羯
小人：雙魚
射手座 ♐
工作：建立持續學習
感情：展開追求對象
財運：短線投資獲利
幸運色：黑色
貴人：巨蟹
小人：魔羯
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
