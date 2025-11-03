11月3日星座運勢／牡羊升職加薪率高！ 天蠍座別急「桃花要來了」
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：專心衝刺業績
感情：抓住重要機遇
財運：訂單接獲量大
幸運色：綠色
貴人：雙子
小人：水瓶
雙子座 ♊
工作：工作按部就班
感情：愛情表現獨特
財運：投資不過分貪
幸運色：棕色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
天秤座 ♎
工作：獲得公司補助
感情：珍惜身邊愛人
財運：提高風險察覺
幸運色：灰色
貴人：天蠍
小人：處女
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：有效評估制度
感情：深情對望溫馨
財運：信任隊友判斷
幸運色：玫瑰色
貴人：牡羊
小人：天秤
金牛座 ♉
工作：獲得長官支援
感情：微笑吸引異性
財運：財源財富聚集
幸運色：粉紅色
貴人：處女
小人：魔羯
處女座 ♍
工作：獲得效益回饋
感情：伴侶默契提升
財運：財運貴人助力
幸運色：綠色
貴人：獅子
小人：雙子
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：避免溝通衝突
感情：異性主動示好
財運：賺錢機遇多多
幸運色：淡藍色
貴人：天秤
小人：天蠍
天蠍座 ♏
工作：工作不受干擾
感情：桃花慢慢靠近
財運：購物時有眼光
幸運色：大紅色
貴人：水瓶
小人：牡羊
雙魚座 ♓
工作：人際圈得擴展
感情：大膽表現自我
財運：擺脫命運束縛
幸運色：橘色
貴人：魔羯
小人：巨蟹
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：升職加薪率高
感情：帥氣睿智表現
財運：跟著家人投資
幸運色：粉紅色
貴人：金牛
小人：射手
獅子座 ♌
工作：升等考試順利
感情：真心相待快樂
財運：買賣進帳順利
幸運色：卡其色
貴人：射手
小人：獅子
射手座 ♐
工作：降低業務風險
感情：積極討好伴侶
財運：正偏財運勢佳
幸運色：黃色
貴人：雙魚
小人：金牛
