「五福星」殞落兩星！馮淬帆5月曝「需靠製氧機生活」　享壽81歲

記者張筱涵／綜合報導

港片「五福星」系列堪稱80年代華語喜劇的黃金象徵，如今五福星已殞落兩星。繼2023年吳耀漢離世後，2025年11月1日再傳悲痛消息，馮淬帆於今（1日）晨辭世，享壽81歲，讓影迷無限唏噓。

▲馮淬帆辭世，享壽81歲。（圖／記者鄭毓齡攝）



新北市議員蔡淑君率先在社交平台公布，並證實馮淬帆因病離世。這位港片笑匠以一句經典台詞「香蕉你個芭樂」深植人心，如今成為影迷懷念的絕響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

馮淬帆是1970至1990年代香港影壇的重要人物，早年以電視劇打響名號，後憑《五福星》系列中的「犀牛皮」一角走紅，與洪金寶、吳耀漢、秦祥林、岑建勳等人並稱「五福星」。他同時在《精裝追女仔》、《最佳損友》等喜劇中展現招牌搞笑魅力，堪稱香港電影的經典綠葉代表。

進入90年代後，馮淬帆轉型挑戰戲劇類作品，多次與導演杜琪峯合作，在《每當變幻時》《意外》等片中展現深厚演技，其中《意外》更讓他入圍香港電影金像獎最佳男配角，展現「笑匠也能動人」的戲劇厚度。

馮淬帆1986年取得中華民國身分證，定居台灣近40年，獨居林口，今年5月曾因身體不適住院2個月，當時在社群寫下：「住院兩個月又三天，一切都已麻木，雖已出院但血氧不足，需靠製氧機生活。」難過的是5個多月後傳出噩耗。

而另一位「福星」吳耀漢在2023年4月10日病逝，享壽83歲。吳耀漢縱橫影壇五十餘年，演出《半斤八兩》、《福星高照》、《奇謀妙計五福星》等片，以細膩表情與誇張喜劇節奏聞名，更憑《奇謀妙計五福星》入圍金像獎最佳男主角。他雖出身富裕家庭，卻以腳踏實地的演員精神贏得尊敬，被譽為「黃金配角」。

▲吳耀漢2023年離世。（圖／CFP）



隨著馮淬帆與吳耀漢相繼辭世，昔日叱吒影壇的「五福星」如今已殞落兩星，令影迷無限感嘆。