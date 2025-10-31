《怪奇物語》最終季正式預告釋出！　伊萊雯「進入戰鬥狀態」

記者蕭采薇／綜合報導

全球熱門影集《怪奇物語》最終季（第五季）預告震撼釋出！邪惡的威可那再度現身，一句「終於，我們可以開始了」宣告最終決戰的到來。在前一季結尾，主角群們陷入悲傷與困惑，思考著如何擊敗威可那。麥克（芬恩伍法德 飾）試圖振奮士氣：「也許今晚就是我們的突破，我們找出威可那，徹底畫上句點。一起努力。」

▲《怪奇物語》第5季正式預告上線。（圖／Netflix提供）

然而，伊萊雯（米莉芭比布朗 飾）卻沉重地回應：「這不是你玩的那些戰役，結局不由你決定，這次不行。」每個角色都飽受折磨，誓言要終結這一切。但預告最令人擔憂的是，威可那竟對威爾（諾亞許納普 飾）發出「最後警告」：「威爾，你要幫助我，最後一次。」

不僅如此最終季的演員、創作者與製作團隊一同揭開序幕，分享本季在開始時角色們的狀態與接下來的發展。飾演伊萊雯的米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）：「我們在這一季直搗核心，伊萊雯進入訓練模式，處於戰鬥狀態，這是我們第一次看到她在季初展現這種面貌。在心態方面，她一心只想保護朋友。朋友是她超越血緣的親人，所以她會竭盡所能保護他們，我們也將見證她如何做到。」