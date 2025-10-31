安達祐實離婚2次爆新歡！「親密半同居」被直擊…兩任前夫竟沒斷開

記者陳芊秀／綜合報導

44歲安達祐實兩度離婚，近日被爆出又有了新戀情，對象是40多歲NHK電視台製作人，且兩人正處於半同居狀態。她2005年與閃嫁諧星井戶田潤，3年後告吹，2014年再嫁攝影師桑島智輝，這段婚姻維持9年仍離婚收場，如今恢單將近2年又迎接戀情。

▲44歲安達祐實爆新戀情，對象是電視台製作人。（圖／翻攝自IG）

據《週刊POST》報導，安達祐實談戀愛完全不在意他人眼光，與男友零變裝牽手約會被拍，且親自送男友去上班，親密互動全被媒體捕捉。電視台相關人士透露，安達祐實的男友A先生是NHK電視台的員工，在綜藝、紀錄片、戲劇等各個領域活躍的幹練製作人。爆料人士形容：「雖然留著茶色頭髮、長相有點兇，但是個好相處又溫柔的男人。」而安達祐實去年接演了男方製作的電視劇，隨後展開交往。

以天才童星爆紅全日本的安達祐實，長大後面臨過轉型的艱苦過程，如今過了40歲仍保持凍齡外貌。她經歷兩段婚姻，與兩任前夫都維持良好的關係，10月中旬被直擊與攝影師前夫桑島智輝在餐廳用餐，第一任前夫井戶田潤今年3月還出席兩人所生女兒的高中畢業典禮，前夫的現任妻子和大兒子也出席，日媒形容她的感情生活雖然經歷種種波折，但是活得不受拘束。

▲安達祐實與前兩任前夫都保持良好關係。（圖／翻攝自IG）