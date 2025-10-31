快訊／簡廷芮老公反擊了！　切割粿粿王子不倫戀：別影響我的家庭

記者田暐瑋／綜合報導

粿粿爆出婚內出軌，對象是男星王子（邱勝翊），同去美國的王品澔和簡廷芮，也被網友是故意隱瞞范姜彥豐的對象，沈默兩天，簡廷芮終於在限動發聲說明：「絕對不會支持任何不當行為。」她的老公事後也轉發力挺，霸氣護妻。

簡廷芮31日在限動發文，表示和當事人最近幾乎沒有聯絡，也不知道婚外情一事，「本人雖與新聞相關人士都是朋友，但絕對不會支持任何不當行為。本人向來生活重心都在家庭與工作，並沒有與任何人有不當關係。」她的老公也轉發該則動態，反擊酸民：「希望別再有任何不實指控影響我的家庭！」

▲王子粿粿婚外情延燒到簡廷芮。（圖／翻攝自IG）



范姜彥豐出面拍片控訴，粿粿在與「王子幫」成員一同去美國後，回來對自己的態度180度大轉變。他也在聲明中表示，在粿粿和王子的不倫關係中，有知情的朋友幫忙掩護，有不知情的朋友被利用，也讓「美國團」成員成為網友關注的對象。

更有人進一步發現，范姜彥豐退追了當時「美國團」成員中的王品澔和簡廷芮，但胡適安、晏柔中則未被退追蹤。更有名嘴爆料「美國團還有另一對」，再再把簡廷芮逼上風口浪尖。

