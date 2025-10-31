TXT臺北大巨蛋完售加場！明年2／1再唱一場　搶票時間點曝光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓超人氣團體TOMORROW X TOGETHER身為HYBE旗下大勢男團，成為公司第一組攻上臺北大巨蛋的藝人。他們近日迎來雙重喜訊，隨著10月21日正式在日本發行第三張專輯《Starkissed》獲得好成績之外，臺北大巨蛋演出日前宣告完售，主辦單位「遠雄創藝」31日對外公告確定加場，TOMORROW X TOGETHER預計在2026年2月1日再唱一場，消息一出，勢必引爆粉絲熱議。

▲TOMORROW X TOGETHER臺北大巨蛋巡演宣布加場，2026年2月1日再與粉絲相約。（圖／取自TOMORROW X TOGETHER官方IG）



TOMORROW X TOGETHER於2019年出道以來，交出多項傲人成績單，YouTube總點閱達到34億次點擊，5位成員以及官方Instagram帳號共吸引逾6千萬人追蹤。他們10月21日正式在日本發行第三張專輯《Starkissed》，首周更創下熱銷31萬8千張的紀錄，迅速登上Oricon每日專輯排行榜榜首，展現在全球驚人號召力。

團體在全球享有高人氣，TOMORROW X TOGETHER仍遵守著與台灣MOA的再次見面的約定，他們2024年結束兩場林口體育館專場演出後，2026年1月31日帶著最新巡演《TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT：TOMORROW＞ IN TAIPEI》返台開唱，門票在25日宣告完售，線上同時湧入4萬人搶票，使得大批粉絲敲碗表示「拜託再唱一場」，在主辦單位的爭取下確定加場。

▲TXT臺北大巨蛋完售加場。（圖／翻攝自TXT官方X）

《TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT：TOMORROW＞ IN TAIPEI》加場預計在2026年2月1日於臺北大巨蛋舉行，本場演出按照HYBE以往加場的慣例，2月1日加場不會有Weverse會員優先購票，11月8日中午12點採一次性全面販售，正式於拓元系統開賣。