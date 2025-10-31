唯一KPOP歌手！天王GD為APEC表演「同台黃仁勳」　週末奔台唱大巨蛋

記者吳睿慈／綜合報導

2025年亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會10月31日、11月1日於南韓登場，天團防彈少年團隊長RM於29日先以全英文演講為活動預熱，現場各國經濟大佬到場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳前往參與盛會，韓媒31日更證實，天王GD（G-DRAGON）預計為活動帶來表演。

▲天王GD登台即將為APEC表演。（圖／翻攝自GD IG）



APEC歡迎晚宴預計在31日晚間6點（台灣時間下午5點）於慶州的LAHAN HOTEL（拉漢飯店）舉辦，現場邀請21個國家的首腦及高層官員出席，黃仁勳以會出席該晚宴，並帶來特別演講。

▲黃仁勳預計在APEC帶來特別演講。（圖／路透）



天王GD（G-DRAGON）在7月被任名為APEC宣傳大使，也會在31日晚宴上帶來特別演出，是活動裡唯一一位登台的KPOP歌手，消息甫公開，就造成全球粉絲轟動，迫不及待想看到他的精彩舞台。

▲黃仁勳30日晚上約三星會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣吃炸雞。（圖／路透）



值得一提的是，GD本週末預計在臺北大巨蛋連續兩日開唱，演唱會開演前夕，他先行爲APEC歡迎晚宴帶來演出。另外，黃仁勳此趟訪韓是睽違15年再到該國，他30日還與三星會長、現代汽車集團會長共進晚餐，三大巨頭齊聚，畫面超震撼。