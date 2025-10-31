快訊／蔡依林大巨蛋來了「只開3場」！　搶票時間曝...這些人可提早買

記者蔡琛儀／台北報導

隨著新專輯推出，粉絲碗已敲破的天后蔡依林（Jolin）大巨蛋演唱會時間今（31日）終於出爐！「國泰世華銀行 JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026」將於12月30、31日及2026年1月1日連唱三場，邀12萬名歌迷參與年度壓軸狂歡盛典。

▲蔡依林大巨蛋演唱會終於官宣。（圖／凌時差提供）

這也是Jolin出道26年來，首度唱進大巨蛋，特別的是，這次演唱會雖然包含跨年日場次，但三場都是晚上7點半開場，一樣時間結束，不會唱到深夜倒數，提前陪歌迷歡度跨年夜，除了滿足有早睡、早回家需求的歌迷，也讓其他歌迷還可以再找其他地方延續演唱會的嗨感，迎接2026年到來。演唱會票價則分為6990、5990、4990、3990、2990、990元。

▲蔡依林大巨蛋票區。（圖／凌時差提供）

粉絲最關心的購票資訊，國泰世華CUBE信用卡卡友可提前於11月22日（六）上午10點優先購票（每人每筆訂單限購4張，限區限量售完為止）、中午12點台灣大哥大購票專區（需輸入由台灣大哥大或MyVideo提供之購票序號以進行購票，每組購票序號限購2張，限區限量售完為止），而下午2點至晚上10點開放Jolin官網會員限量優先購票，11月23日中午12點則將全線盛大開票，購票洽KKTIX。