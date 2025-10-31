張庭15歲女兒長大了！拍全家福「露纖腰長腿」驚豔網：有超模氣質

記者陳芊秀／綜合報導

藝人張庭近日公開一家四口全家福照，配文「我的寶貝們長大了」，引起網友熱烈討論。其中15歲女兒林希瞳擁有小麥色肌膚，高挑外型亮眼，被網友形容：「有超模氣質！」

▲張庭、林瑞陽一家四口拍全家福照。（圖／翻攝自微博）

照片中，15歲林希瞳和13歲林秉翰不僅身高、外型都令人眼睛一亮。林希瞳不僅繼承媽媽張庭瓜子臉，身材修長，全家福照還小露纖腰，身材比例流露出超模感；林秉翰身穿白色上衣，五官神似爸爸林瑞陽，過去老爸曾是台灣戲劇一哥，姊弟二人都繼承了爸媽的明星基因。

▲張庭一雙兒女長大，外型令人眼睛一亮。（圖／翻攝自微博）

53歲的張庭則保持著凍齡臉蛋，她的一雙兒女目前都在美國留學，8月時曾飛到當地與孩子團聚，一家人關係緊密。她曬出全家福照PO文「我的寶貝們長大了」，加上Hashtag「家有兒女初長成」，見證著孩子們的成長，網友也驚豔回應「小美女越來越國際範啦」、「女兒越來越漂亮啦！從小就看她有超模相」、「說明還是基因好，張開了還是有媽媽的美貌」。

▲15歲林希瞳擁有健康膚色，外型高挑被讚有超模氣質。（圖／翻攝自微博）